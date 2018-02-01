Суд в Москве признал виновным бывшего губернатора Никиту Белых

Суд в Москве признал виновным в получении взятки бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых. Срок, к которому приговорят Белых, огласят позднее.

Прокуратура требовала приговорить Никиту Белых к 10 годам лишения свободы и назначить ему штраф в размере 100 миллионов рублей. Бывший губернатор вины не признает и считает дело – провокацией спецслужб. Задержание бывшего губернатора курировал генерал ФСБ Олег Феоктистов, который также занимался делом бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

На прошлой неделе Никита Белых выступил в суде с последним словом. Он не стал делать политических заявлений, а говорил о ходе процесса и противоречиях в материалах дела и о своем здоровье, которое значительно ухудшилось за время процесса. Несколько последних заседаний по делу Белых проходили в следственном изоляторе "Матросская тишина", поскольку подсудимому было тяжело ездить в суд. В заключении своего выступления Никита Белых попросил суд вынести справедливое решение и оправдать его.

Белых задержали в июне 2016 года. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 600 тысяч евро. По версии следствия, за деньги экс-губернатор якобы обещал внести некие предприятия в список инвестиционных проектов области.