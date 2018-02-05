Ведущий YouTube-канала о пытках в колониях рассказал об угрозах

В Екатеринбурге ведущий канала на YouTube, посвященного проблеме пыток в российских колониях, сообщил об угрозах в свой адрес. Алексей Кузнецов рассказал порталу "Медиазона", что, вернувшись домой, обнаружил записку.

В ней от видеоблогера в грубой форме потребовали удалить видео и "не лезть не в свое". В записке также говорится: "У тебя тоже дети, береги семью и дочь свою".

Кузнецов сообщил, что не знает, о каком именно видео на канале "Тюрьма-Life" идет речь. Он предположил, что угрозы могут быть связаны с сюжетом о коррупции в системе исполнения наказаний или фильме "Россия – бизнес, который заказали!".

Алексей Кузнецов также добавил, что его адреса никто не знал, и "простые гражданские лица" не имели возможности его установить.