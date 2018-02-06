32 российских спортсмена обжаловали решение о недопуске к Олимпиаде

Более тридцати российских спортсменов обжаловали в Спортивном арбитражном суде решение Международного олимпийского комитета (МОК), который не допустил их до участия в грядущих Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом сообщается на сайте суда.

Апелляции подали 32 российских атлета, в числе которых – шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов.

Накануне МОК отказался пригласить на игры в Пхёнчхане 15 из 28 россиян, оправданных ранее решением спортивного арбитража в Лозанне. В комитете заявили, что после проверки в отношении спортсменов возникли подозрения в применении запрещенных препаратов.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Два расследования подтвердили, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом. В итоге было зарегистрировано 169 атлетов.