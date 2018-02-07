Президент Польши подписал обновленный "Закон о Холокосте"

Президент Польши Анджей Дуда подписал обновленный закон об Институте национальной памяти, вводящий наказание за использование формулировки "польские лагеря смерти" и распространение других фактов об участии польского народа в Холокосте, которые власти Польши считают неправдивыми. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь президента Кшиштоф Лапиньский.

В связи с этим Госдепартамент США сделал заявление, в котором говорится, что Вашингтон разочарован тем, что президент Польши подписал законодательство, которое налагало бы уголовное наказание за приписывание нацистских преступлений польскому государству. "Мы понимаем, что этот закон будет передан в Конституционный трибунал Польши. Принятие этого закона отрицательно сказывается на свободе слова и академических исследованиях", - говорится в заявлении.

Соединенные Штаты подтверждают, что такие термины, как "польские лагеря смерти", являются болезненными и вводящими в заблуждение. Такие исторические неточности влияют на Польшу, нашего сильного союзника, но ей необходимо бороться таким образом, чтобы защищать основные свободы. "Мы считаем, что открытые дебаты, стипендии и образование являются лучшим средством противодействия вводящим в заблуждение словам", - отмечается в заявлении.