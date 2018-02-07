Суд в Сыктывкаре принял иск против отмены показа "Смерти Сталина"

Суд в Сыктывкаре принял к рассмотрению иск о незаконности отзыва прокатного удостоверение у комедии "Смерть Сталина". Издание "Коммерсантъ" сообщает, что заседание назначено на 17 февраля.

Обращение в суд направили фонд "Общественный вердикт", фотограф Роман Голосун и правозащитник Эрнест Мезак. Он ранее заявил, что решение Министерства культуры нарушает Конституцию России и статью Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует свободу выражения мнений и право на получение информации культурно-развлекательного характера.

О намерении подать в суд на Министерство культуры России из-за отмены показа фильма "Смерть Сталина" также заявляла общественная организация российских кинематографистов "КиноСоюз".

Комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина" рассказывает о борьбе за власть в СССР после смерти генерального секретаря в 1953 году. Изначально картина получила прокатное удостоверение в России, однако 23 января Министерство культуры отменило показ, объяснив это обращением "группы юристов", которые увидели в фильме признаки экстремизма и сочли, что он оскорбляет память погибших.

В ведомстве также заявляли, что предлагали прокатчику перенести премьеру на полгода в связи с годовщиной Сталинградской битвы.