В Петербурге участников протестных акций ставят на учет в полиции

В Санкт-Петербурге участников протестных акций ставят на профилактический учет в полиции. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на юриста Московской Хельсинкской группы.

15 жителей Красносельского района Санкт-Петербурга были поставлены на профилактический учет в полиции из-за участия в митингах оппозиции. Еще один житель Северной столицы был поставлен на профучет после акции 12 июня на Марсовом поле.

Оппозиционер Алексей Навальный призвал к забастовке избирателей после того, как ему отказали в регистрации кандидатом на президентских выборах. Акции 28 января прошли в десятках городов страны, в них участвовали тысячи человек. Трансляцию с протестов посмотрели более полутора миллионов человек. По всей стране были задержаны 350 активистов.