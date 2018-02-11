В Африне курдские бойцы сбили турецкий военный вертолет

Турецкий военный вертолет был сбит курдскими бойцами у города Африн на севере Сирии. Об этом сообщил в субботу президент Турции Реджеп Эрдоган. Турецкие военные заявили, что двое военнослужащих, находившихся на борту вертолета, погибли. Курдские источники подтвердили, что вертолет был сбит.

Эрдоган сообщил, выступая перед членами своей партии в Стамбуле, что "один из наших вертолетов был совсем недавно сбит". Он подчеркнул, что "это произошло, потому что Турция ведет войну". "Мы можем потерять вертолет, но те, кто это сделал, заплатит за это!" – заявил Эрдоган.

В заявлении турецких военных не указана причина падения вертолета. Говорится лишь, что двое военнослужащих, находившихся на борту были убиты, а технические бригады расследуют причины падения.

Сбитый вертолет стал первой официально подтвержденной потерей турецкого летательного аппарата над Сирией с начала гражданской войны в этой стране. В другом заявлении турецкие военные сказали, что в общей сложности девять солдат были убиты и 11 ранены в субботу в столкновениях с курдскими силами вблизи Африна. Сообщается, что убиты 39 курдских бойцов.

В прошлом месяце Анкара начала воздушное и наземное наступление против курдских боевиков в регионе Африн на границе с Сирией, открыв новый фронт в войне, идущей в Сирии. Турецкие военные заявили в пятницу, что началось строительство пятого военного поста вблизи Идлиба. Турция согласилась построить 12 наблюдательных постов в Идлибе и других провинциях по соглашению, заключенному с Москвой и Тегераном, чтобы сократить боевые столкновения между силами президента Сирии Башара Асада и исламистами.