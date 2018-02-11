Президент Ирана Хасан Роухани призвал к единству политических сил страны, выступая по случаю 39-ой годовщины Исламской революции 1979 года. Всего несколько недель назад антиправительственные протесты прокатились по всему Ирану. Сотни тысяч людей приняли участие в организованных правительством демонстрациях в Тегеране и других городах 11 февраля, скандируя лозунги против Соединенных Штатов и Израиля и сжигая флаги этих стран.

В столице демонстранты собрались на центральной площади Азади (Свобода), где выступил президент Хасан Роухани. Обращаясь к огромной толпе, Роухани призвал, чтобы 40-й год революции, наступающий год, стал годом единства.

"Я прошу консерваторов, реформистов, умеренных людей, всех партий и всех граждан быть вместе", - заявил он. "Когда произошла революция, мы оттолкнули кого-то от революционного поезда, чего мы не должны были делать", - сказал Роухани, добавив: "Сегодня мы должны позволить им снова сесть на поезд". В своем выступлении Роухани заявил, что после революции "страна продвинулась во многих областях", но также указал на "недостатки". "Возможно, в процессе принятия решений у нас были задержки, может быть, мы не разговаривали с нашими людьми откровенно", - сказал он.

Митинги состоялись по случаю революции 11 февраля 1979 года, когда последователи аятоллы Рухолла Хомейни свергли монарха, поддерживаемого США, шаха Резу Пехлеви.

В конце декабря и в начале января по 70 городам Ирана прокатилась волна демонстраций под антиклерикальными лозунгами, что стало самым массовым протестом с тех пор, как миллионы людей вышли на улицы после спорных президентских выборов в 2009 году. По меньшей мере 25 человек были убиты и более 3000 человек задержаны во время последней волны протестов, в ходе которой некоторые демонстранты призывали Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи уйти в отставку.

