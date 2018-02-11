КНДР хранит молчание по поводу возможного саммита с Южной Кореей

Делегация Северной Кореи, находившаяся на открытии зимних Олимпийских игр, провела "откровенные" переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Об этом сообщило в воскресенье северокорейское информационное агентство ЦТАК. В сообщении не упоминается приглашение президенту Южной Кореи, поступившее от КНДР, провести в Пхеньяне встречу на высшем уровне.

Самая высокопоставленная делегация когда-либо посещавшая Южную Корею и возглавляемая младшей сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон, завершает свой визит в воскресенье. Как пишут западные СМИ, КНДР предприняла попытку очаровать и заинтриговать южнокорейскую общественность. Однако глубокий скептицизм по поводу искренности Пхеньяна в направлении улучшения отношений сохраняется.

Любая встреча на высшем уровне между двумя все еще официально находящими в состоянии войны Северной и Южной Кореей станет поворотным моментом для президента Мун Чжэ Ина, который настаивает на дипломатическом решении ядерной и ракетной проблемы КНДР. Президент Южной Кореи встретился с сестрой Кима -- Ким Ё Чжон четыре раза во время трехдневного визита делегации. Начальник аппарата президента Южной Кореи провел прощальный ужин для делегации, прежде чем она посетила выступление северокорейского оркестра, ставшее последним пунктом маршрута северокорейской делегации перед отправлением домой.

Во время обеда Ким Ё Чжон заявила, что никогда не думала, что будет посещать Юг Кореи, и многие вещи представляла себе иначе, но увидела много вещей, которые были похожи или оказались одинаковы, - сказала Ким Ё Чжон, произнося тост во время воскресного обеда. Ранее премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Йон провел обед для делегации Пхеньяна в пятизвездочном отеле.

В субботу Ким Ё Чжон "вежливо" передала личное послание от северокорейского лидера президенту Южной Кореи и рассказала ему о "намерениях своего брата", сообщило агентство ЦТАК, однако оно не уточнило, в чем именно заключаются эти намерения. Южнокорейские официальные лица заявили, что во время переговоров с делегацией КНДР в Сеуле в субботу президент Южной Кореи был приглашен в Пхеньян.

Такой саммит, если он состоится, станет первой межкорейской встречей в верхах, начиная с 2007 года. Вице-президент США Майк Пенс, вернувшийся в Вашингтон после участия в церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, заявил, что Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония полностью согласны в том, что следует изолировать Северную Корею из-за её ядерного оружия.