Пять из 13 золотых медалей на Олимпиаде в Сочи Россия получила с помощью допинга. Об этом в интервью американскому каналу CBS заявил бывший глава антидопинговой лаборатории в Москве, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков. Он уточнил, что речь идет о золотых медалях в биатлоне, лыжных гонках, бобслее и скелетоне.

Именно на пять золотых медалей Россия в неофициальном зачете на сочинских Играх опережала команду США. Родченков вновь заявил, что о применении допинга российскими спортсменами было известно Виталию Мутко, который тогда занимал пост министра спорта России, а также главе государства Владимиру Путину.

Родченков при этом назвал допинг в спорте общечеловеческой проблемой. По его словам, запрещенные препараты применяют спортсмены более чем из 20 стран, поскольку, как он выразился, 10–15 процентов людей являются неисправимыми мошенниками.

На время интервью CBS информатору WADA изменили внешность. Родченков объяснил это соображениями безопасности. По его словам, Кремль хочет, чтобы он "перестал говорить". Люди, которые мешают Путину, часто погибают при загадочных обстоятельствах даже на территории США, добавил бывший глава московской антидопинговой лаборатории.

В Кремле новое интервью Родченкова назвали "инсинуациями человека с психическими проблемами".

5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Два расследования подтвердили, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом.

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