Полиция пришла к члену "Открытой России" из-за видео со свастикой

В Псковской области полицейские пришли к активисту движения "Открытая Россия" Роману Ладыщенко. Его заподозрили в распространении экстремистских материалов, сообщает "Новая газета".

Ладыщенко рассказал о том, что полицию заинтересовало видео, которое он разместил в мае 2014 года на своей станице в "ВКонтакте". В ролике присутствует свастика. Полицейские попросили активиста написать объяснительную и при них удалить видеозапись.

В ближайшее время Ладыщенко вызовут в суд. По мнению активиста, визит полицейских связан с тем, что он поддерживает оппозиционные движения и политика Алексея Навального.

Ранее Навальный объявил "Акцию против идиотизма". Он призвал россиян публиковать в соцсетях фотографию с Парада Победы в Москве в июне 1945 года, на которой изображены советские солдаты на Красной площади с захваченными у немецких войск знаменами. За публикацию этого исторического снимка был осужден житель Архангельска Михаил Листов. Его оштрафовали на тысячу рублей по обвинению в публичной демонстрации нацистской символики.