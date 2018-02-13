В Бурятии директор школы уволился после нападения на учеников

Директор школы №5 в Сосновом бору под Улан-Удэ, где в конце января произошло нападение на учеников и учительницу, написал заявление об увольнении.

Сергей Разуваев объяснил, что его решение вызвано проблемами со здоровьем, которое ухудшилось, в том числе из-за происшествия. Место Разуваева займет учитель начальных классов той же школы Наталья Сурикова, пишет "КП-Иркутск".

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что некоторые ученики и учителя заранее знали о готовящемся нападении, но "не поверили". Разуваев публично опроверг это обвинение, сообщив, что администрация и учителя школы №5 ничего не знали о преступных планах.

​По версии следствия, утром 19 января девятиклассник этой школы во время урока в 7 классе бросил в кабинет бутылку с воспламеняющейся жидкостью, а после напал на школьников и учителя со штык-ножом и топором, ранив в общей сложности шесть человек. Перед задержанием подросток пытался покончить с собой.Суд арестовал его на два месяца по обвинению в покушении на убийство.

После допроса обвиняемого и свидетелей были задержаны два соучастника нападения в возрасте 14 и 15 лет, которые, по мнению следователей, знали детали плана обвиняемого, помогали ему изготовить "коктейль Молотова", а также следили за учителем в классе и обстановкой в школе. Мотивом преступления следствие считает ненависть школьника к преподавателям и его конфликты с другими учениками.​