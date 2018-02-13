Жителей Ярославля предупредили о "радиоактивной угрозе"

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В Ярославле утром 13 февраля сработала система оповещения о радиоактивной угрозе. По радио и телевидению жителей города предупредили о высоком уровне радиации и призвали не покидать свои дома. В областном МЧС сообщили, что система оповещения сработала по ошибке.
В ведомстве призвали жителей области сохранять спокойствие. На данный момент уровень радиации в Ярославле соответствует норме исоставляет 0,11 микрозиверт в час.
В конце 2017 года Институт ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN) обнаружил радиоактивное облако рутения-106 над Европой. По словам экспертов, это может свидетельствовать об аварии с утечкой радиации на ядерном объекте в России или Казахстане в конце сентября. Одним из источников загрязнения считают завод "Маяк" в Челябинской области.
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