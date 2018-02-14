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Активист движения "Голос" вышел на свободу после пяти суток ареста

Давид Канкия

В Краснодаре после пяти суток ареста на свободу вышел активист движения "Голос" Давид Канкия.

Канкия объявил, что считает арест политически мотивированным и будет добиваться отмены решения суда.

9 февраля суд в Краснодаре арестовал Канкию на пять суток. Его обвинили в неподчинении требованиям сотрудников полиции. Канкия был задержан полицейскими якобы за то, что он отказался предъявить им документы. Активиста доставили в отдел и проверили по базам данных.

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