Активист движения "Голос" вышел на свободу после пяти суток ареста

В Краснодаре после пяти суток ареста на свободу вышел активист движения "Голос" Давид Канкия.

Канкия объявил, что считает арест политически мотивированным и будет добиваться отмены решения суда.

9 февраля суд в Краснодаре арестовал Канкию на пять суток. Его обвинили в неподчинении требованиям сотрудников полиции. Канкия был задержан полицейскими якобы за то, что он отказался предъявить им документы. Активиста доставили в отдел и проверили по базам данных.