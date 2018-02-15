Музыкант и поэт Борис Гребенщиков подверг критике фильм "Лето" Кирилла Серебренникова, рассказывающий о малоизвестных фактах из биографии лидеров групп "Кино" и "Зоопарк" Виктора Цоя и Майка Науменко. Основатель группы "Аквариум" познакомился со сценарием картины и назвал его "ложью от начала до конца". Об этом Гребенщиков заявил журналистам в Санкт-Петербурге на презентации своего сольного альбома "Время N", выходящего 16 февраля.

По мнению лидера "Аквариума", сценарий фильма "писал человек с другой планеты". В те времена он бы работал в КГБ, уточнил Гребенщиков. При этом музыкант пожелал Кириллу Серебренникову поскорее оказаться на свободе, напомнив, что каждый в России, кто берет по роду своей деятельности деньги у государства, рискует оказаться в СИЗО.

Съемки картины начались в июле 2017 года. Через месяц Кирилл Серебренников был задержан и помещен под домашний арест по делу о хищении бюджетных средств руководством "Седьмой студии". Серебренников сумел закончить монтаж фильма, находясь под домашним арестом.