Трепотня и страшное будущее

Доброе утро!

Продолжаются кровавые чистки в Голливуде. С американского постера “Смерти Сталина” исчез актер Джеффри Тамбор, которого 15 февраля уволили из сериала “Transparent” из-за обвинений в домогательствах. Маленкова заменили на Аллилуеву.

Про исчезавшего с фотографий Ежова промоутерам фильма тут же напомнили, но откуда им было об этом знать – Ежов же исчез задолго до смерти Сталина.

Теперь несмешное. В городе Кизляр в Дагестане некто Халил Халилов открыл стрельбу у православного храма. Погибли пять женщин, еще пять человек ранены. Стрелявшего убили сотрудники полиции, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка “ИГ”, членом “спящей ячейки” которого нападавший якобы был.

В связи со стрельбой в школе губернатор штата Флорида призвал главу ФБР подать в отставку: ведомству сообщали, что у нападавшего есть такие планы, но эту информацию не передали местному отделению ФБР. В городе Лоудердейл во Флориде тысячи человек вышли на митинг с требованием ужесточить законы о продаже оружия. В официальных комментариях американские власти говорят о проблемах психического здоровья и усилении мер безопасности в школах, но вопрос доступности оружия не поднимают.

Дональд Трамп, комментируя случившееся, сказал, что ФБР слишком много времени уделяет российскому вмешательству в выборы. В пятницу по этому делу в США были предъявлены обвинения 13 гражданам России – в основном это сотрудники петербургской “фабрики троллей”, публиковавшиеся в соцсетях от имени реальных граждан США. Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал эти обвинения “трепотней”. Новости об этом обвинении на YouTube-каналах “Радио Свобода” и Настоящего Времени тут же затроллили дислайками.

Хитом российской предвыборной кампании стал вирусный ролик во “ВКонтакте”, в котором герою, не желавшему идти на выборы, во сне открывается страшное будущее: в этом будущем в России появляются чернокожие полицейские, каждую семью обязывают “брать на передержку гея”, расставшегося со своим партнером, в школах носят пионерские галстуки, а уровень инфляции напоминает о “лихих 90-х”. В Москве акциониста Виктора Пашина, который в рамках акции “Надувательство” забрался в воздушный шар с надписью “Путин”, прикрепив к нему два шарика поменьше, “Гниль” и “Хватит”, просто задержали и оставили в полиции на ночь.

В Челябинске три тысячи человек провели митинг против строительства горно-обогатительного комбината рядом с городом, в Петербурге сто человек протестовали против пыток в деле о “террористах-антифашистах”, на Алтае активисту, протестовавшему против вырубки реликтового леса на Телецком озере, сожгли дом.

Сегодня в России открывается очередная сессия Валдайского клуба – на этот раз будет обсуждаться положение на Ближнем Востоке, причем с участием Ирана. Сессия станет своеобразным продолжением завершившейся в воскресенье Мюнхенской конференции по безопасности, где премьер Израиля открыто пригрозил Ирану войной, а Россия с Украиной так и не договорились о вводе миротворцев в Донбасс.

В Киеве активисты праворадикальных организаций два дня подряд громили Россотрудничество и забрасывали камнями офисы российских банков.

В Риге по делу о вымогательстве взяток задержан глава Банка Латвии.

В Иране разбился самолет с 60 пассажирами на борту.

Косово отметило десятилетие независимости, а Литва – столетие.

Премьер Венгрии, которая активно готовится к парламентским выборам, весь обращен в будущее: “Скоро ислам постучится в двери Центральной Европы с запада и с юга”, – сказал он избирателям.

Три ссылки поэтому начнет со страшилок:

“Большинство исследователей, говоря о страшных историях вообще, начинают с так называемых пионерских страшных историй, еще их называют классическим корпусом. Сюда входят многим знакомые истории про гробы на колесиках, желтые шторы, черные утюги и прочее”. Фольклорист Эста Матвеева говорит, что страшные истории были и до войны, но реально страшные появились только сейчас, их называют “крипипастой”.

“Россия Рильке – это фантастическое видение, поэтическая мечта, плод воображения”. Константин Азадовский рассказывает о выставочном проекте “Рильке и Россия”, который, открывшись в мае в Германии, доехал теперь до Москвы.

Два научпопа. Еще одна глава из книжки финского литератора Ари Турунена о том, как из-за вызванной раздутым эго тугоухости Наполеон потерял Францию, Троцкий – СССР, а Чан Кайши – Китай. Или детективная история о возникновении и развитии крионики, с хорошим списком дополнительной литературы. Если вы надеетесь обрести бессмертие в жидком азоте, то это для вас.

Искренне ваши,

Семь-сорок