Трепотня и страшное будущее

Все, что нужно знать рано утром 19 февраля
Доброе утро!
Продолжаются кровавые чистки в Голливуде. С американского постера “Смерти Сталина” исчез актер Джеффри Тамбор, которого 15 февраля уволили из сериала “Transparent” из-за обвинений в домогательствах. Маленкова заменили на Аллилуеву.
Про исчезавшего с фотографий Ежова промоутерам фильма тут же напомнили, но откуда им было об этом знать – Ежов же исчез задолго до смерти Сталина.
Теперь несмешное. В городе Кизляр в Дагестане некто Халил Халилов открыл стрельбу у православного храма. Погибли пять женщин, еще пять человек ранены. Стрелявшего убили сотрудники полиции, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка “ИГ”, членом “спящей ячейки” которого нападавший якобы был.
В связи со стрельбой в школе губернатор штата Флорида призвал главу ФБР подать в отставку: ведомству сообщали, что у нападавшего есть такие планы, но эту информацию не передали местному отделению ФБР. В городе Лоудердейл во Флориде тысячи человек вышли на митинг с требованием ужесточить законы о продаже оружия. В официальных комментариях американские власти говорят о проблемах психического здоровья и усилении мер безопасности в школах, но вопрос доступности оружия не поднимают.
Дональд Трамп, комментируя случившееся, сказал, что ФБР слишком много времени уделяет российскому вмешательству в выборы. В пятницу по этому делу в США были предъявлены обвинения 13 гражданам России – в основном это сотрудники петербургской “фабрики троллей”, публиковавшиеся в соцсетях от имени реальных граждан США. Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал эти обвинения “трепотней”. Новости об этом обвинении на YouTube-каналах “Радио Свобода” и Настоящего Времени тут же затроллили дислайками.
Хитом российской предвыборной кампании стал вирусный ролик во “ВКонтакте”, в котором герою, не желавшему идти на выборы, во сне открывается страшное будущее: в этом будущем в России появляются чернокожие полицейские, каждую семью обязывают “брать на передержку гея”, расставшегося со своим партнером, в школах носят пионерские галстуки, а уровень инфляции напоминает о “лихих 90-х”. В Москве акциониста Виктора Пашина, который в рамках акции “Надувательство” забрался в воздушный шар с надписью “Путин”, прикрепив к нему два шарика поменьше, “Гниль” и “Хватит”, просто задержали и оставили в полиции на ночь.
В Челябинске три тысячи человек провели митинг против строительства горно-обогатительного комбината рядом с городом, в Петербурге сто человек протестовали против пыток в деле о “террористах-антифашистах”, на Алтае активисту, протестовавшему против вырубки реликтового леса на Телецком озере, сожгли дом.
Сегодня в России открывается очередная сессия Валдайского клуба – на этот раз будет обсуждаться положение на Ближнем Востоке, причем с участием Ирана. Сессия станет своеобразным продолжением завершившейся в воскресенье Мюнхенской конференции по безопасности, где премьер Израиля открыто пригрозил Ирану войной, а Россия с Украиной так и не договорились о вводе миротворцев в Донбасс.
В Киеве активисты праворадикальных организаций два дня подряд громили Россотрудничество и забрасывали камнями офисы российских банков.
В Риге по делу о вымогательстве взяток задержан глава Банка Латвии.
В Иране разбился самолет с 60 пассажирами на борту.
Косово отметило десятилетие независимости, а Литва – столетие.
Премьер Венгрии, которая активно готовится к парламентским выборам, весь обращен в будущее: “Скоро ислам постучится в двери Центральной Европы с запада и с юга”, – сказал он избирателям.
Три ссылки поэтому начнет со страшилок:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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