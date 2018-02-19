Саудовские женщины в бизнесе обойдутся без согласия мужей

Женщинам в Саудовской Аравии для открытия и ведения своего бизнеса больше не потребуется согласие мужа или родственника мужского пола. Об этом заявили в министерстве торговли и инвестиций, сообщает сайт Arab News.

В Саудовской Аравии уже несколько месяцев идут реформы, которые продвигает наследный принц Мохаммед бин Сальман. В октябре женщины получили право водить автомобиль и самостоятельно посещать общественные места. В январе стало известно, что власти Саудовской Аравии утвердили выдачу виз женщинам старше 25 лет, путешествующим без сопровождения мужчин. В середине февраля генпрокуратура страны объявила о конкурсном приеме женщин на работу следователями.

С недавних пор в Саудовской Аравии стало можно проводить концерты и другие развлекательные мероприятия. В конце прошлого года стало известно, что в стране впервые после 35-летнего перерыва откроются кинотеатры.

По мнению властей, реформы должны диверсифицировать экономику, зависящую от нефти.