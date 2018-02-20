Журналист "Новой газеты" Али Феруз получил статус беженца в Германии. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Дождь".

Феруз находится в городе Гёттингем. В ближайшее время он получит паспорт и вид на жительство. Сейчас журналист не планирует покидать Германию, собирается изучать немецкий язык и продолжить профессиональную деятельность.

В начале августа минувшего года Худоберди Нурматов (настоящее имя Феруза) был задержан в Москве. Его обвинили в нарушении миграционного законодательства. Феруз утверждает, что на родине – в Узбекистане – его могут обвинить в сотрудничестве с террористическими организациями, подвергнуть пыткам и убить. В течение нескольких лет он безуспешно пытался получить убежище или статус беженца в России.

15 февраля Али Феруз вылетел в Германию из московского аэропорта Шереметьево. Перед этим Басманный суд Москвы разрешил Ферузу выехать из России в третью страну