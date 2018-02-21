Петербуржцы поздравили украинцев с годовщиной Майдана

Около 10 гражданских активистов пришли вечером 21 февраля к Генеральному консульству Украины в Петербурге, чтобы поздравить украинцев с 4 годовщиной победы народной демократической революции.

По словам организатора акции, активистки петербургского демократического движения “Солидарность” Ольги Смирновой, они хотели выразить скорбь о погибших, о “небесной сотне”, и радость по поводу победы украинского народа над “силами архаичной тирании”. По мнению Ольги Смирновой, победа революции была очень важна не только для самой Украины, но и для интеграции стран бывшего советского пространства в европейское сообщество.

Активисты передали генеральному консулу Украины цветы – синие и желтые, как украинский флаг, и специальную поздравительную открытку. В этой открытке было написано, что граждане России, разделяющие либеральные и демократические ценности, осуждают политическое руководство России и лично Владимира Путина за развязывание агрессивной войны против Украины с целью подавить стремление её народа к свободе.

Активисты выразили свой протест против попыток посеять рознь между двумя народами, которые, по их мнению, постоянно предпринимает российская государственная пропаганда. Они потребовали положить конец российской агрессии против Украины.

Пока активисты общались с сотрудниками Украинского консульства, против их действий выступали активисты НОД (Народно-Освободительного движения), тоже пришедшие к зданию консульства с плакатами и флагами Новороссии. Полицейские снимали происходящее на видео, но не помешали активистам поздравить украинский народ с победой революции.