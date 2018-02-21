США: Албания должна избегать речей об объединении с Косовом

Соединенные Штаты призвали Албанию избегать "неосторожных высказываний" после того, как премьер-министр этой страны Эди Рама высказал предположение, что у его страны и Косова может быть общий президент и единая политика безопасности. Посольство США в Тиране выразило разочарование в связи с высказываниями Рамы. "Неосторожная политическая лексика, намекающая на объединение, бесполезна и вредна для отношений Албании со своими соседями. Мы призываем всех лидеров быть добрыми соседями и отказаться от раскольнического языка прошлого", - говорится в заявлении.

Обращаясь к косовскому парламенту в воскресенье в связи с десятой годовщиной независимости, Рама заявил: "У Косова и Албании будет единая внешняя политика, а не только посольства и дипломатические представительства. Почему бы и не быть единому президенту, символу национального единства и единой политики национальной безопасности?"

Рама позже утверждал, что его комментарии были вырваны из контекста, но Европейский союз заявил, что эти высказывания не способствуют установлению мира и взаимопонимания на Балканах. Сербия обвинила албанского премьера в стремлении построить "Великую Албанию". Сербия болезненно относится к разговорам об объединении с Албанией своей бывшей провинции.