Прокуратура Чечни не считает, что журналистам "Новой газеты" угрожали

Прокуратура Чечни не обнаружила публичных угроз журналистам "Новой газеты" и "Эха Москвы", пишущим о преследованиях геев в республике. Об этом рассказали на брифинге в Москве представители Amnesty International. Правозащитники считают, что угрозы в адрес журналистов имели место и находятся в публичном доступе, сообщает РИА Новости.

В апреле 2017 года "Новая газета" начала серию публикаций о массовых задержаниях, пытках и убийствах геев в Чечне. Власти республики отвергают обвинения. Они заявляют, что гомосексуалов в Чечне нет. Международные правозащитные организации и страны Запада требуют расследовать сведения о пытках и убийствах представителей ЛГБТ.

После публикаций "Новой газеты" в адрес сотрудников издания поступили угрозы от представителей духовенства и лидеров общественного мнения в Чечне. Так, муфтий Чеченской Республики пообещал журналистам "возмездие Аллаха". Угрозы также поступили главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову – за сравнение Чечни с запрещенной в России группировкой "Исламское государство".