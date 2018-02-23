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Москва: участник акции против уплотнительной застройки арестован

Зал суда, архивное фото

Суд в Москве в пятницу арестовал на семь суток участника акции против уплотнительной застройки. Николая Сизикова признали виновным в неповиновении сотрудникам полиции, сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо".

Одна из участниц акции, в свою очередь, рассказала, что Сизиков в день проведения мероприятия лишь стоял у автозака и спрашивал полицейских, за что те задерживают людей. Сотрудники МВД на суде утверждали, что активист размахивал руками и толкал полицейских.

18 января на акции против уплотнительной застройки на улице Кравченко в Москве были задержаны несколько человек. Один из протестующих позднее пожаловался на применение силы.

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