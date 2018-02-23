Двоих жителей Кизляра арестовали по делу о нападении на прихожан

Двое жителей Кизляра заключены под стражу по делу о стрельбе 18 февраля, сообщает телеканал "Дождь". Теща одного из подозреваемых рассказала журналистам, что на следующий день после нападения, при котором погибло пять человек, к ней домой пришли полицейские. По ее словам, они подбросили наркотики, патроны и гранату, а затем задержали ее зятя Магомеда Сагитова.

Об обыске и якобы найденных во время него патронах и наркотиках также рассказали родные 19-летнего Магомедрасула Гаджиева. Полицейские увезли его в неизвестном направлении. Мать Гаджиева заявила, что ее сын месяц учился вместе с устроившим стрельбу Халилом Халиловом, но не был с ним знаком.

18 февраля вечером в Кизляре местный житель Халил Халилов открыл огонь у выхода из православного храма в Кизляре. В результате погибли пять человек, еще пятеро пострадали. Нападавшего застрелили сотрудники Росгвардии. Халилову было 22 года. По предварительным данным, он входил в "спящую ячейку" террористической группировки "Исламское государство".