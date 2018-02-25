Представитель ОНК не нашёл Игоря Плотницкого в СИЗО "Кресты"

Представитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Роман Ширшов не смог встретиться с бывшим руководителем самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорем Плотницким в петербургском СИЗО "Кресты". О содержании Плотницкого в этом СИЗО ранее заявил Владлен Заруб, помощник первого главы ЛНР Валерия Болотова, "неожиданно скончавшегося" в начале прошлого года, отмечает Newsru.com.

Ширшов сказал телеканалу "Дождь", что намерен обратиться в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).

В конце прошлого года официально сообщалось, что Плотницкий подал в отставку с поста главы ЛНР по состоянию здоровья. В ноябре "Новая газета" сообщила, что Плотницкий выехал из Луганска в Россию. Некоторые источники называли его "уполномоченный по исполнению Минских соглашений от ЛНР".

Украинская пресса неоднократно публиковала информацию о том, что Игорь Плотницкий живёт в Москве на Рублёвском шоссе. Однако Владлен Заруб в интервью, опубликованном в YouTube, эти сообщения опроверг, сказав, что Плотницкий "живёт в "Крестах" и даёт показания.