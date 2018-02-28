Сделай сам. Краснодарец отремонтировал дорогу, не дожидаясь властей

Подтопления, отсутствие дорог, стоящие впритык друг к другу (да так, что соседи могут за руку здороваться с балконов) многоэтажки, грязь, регулярные отключения света – будни Музыкального микрорайона Краснодара, в котором живут порядка 20 тысяч человек. Впрочем Музыкальным он, из-за названных в честь Мусоргского, Чайковского, Рахманинова, Прокофьева и Дунаевского улиц, числится лишь в официальных документах. Краснодарцы привычно называют его "Шанхаем". Живущий здесь 32-летний Андрей Кабища, устав ждать ремонта дороги и постоянно чинить автомобиль, за свой счет отсыпал гравием небольшой участок около дома и стал настоящим героем микрорайона.

Пока мы разговаривали около засыпанной полосы, проезжавший мимо парень остановился, чтобы поблагодарить – он узнал Кабищу по фотографии из публикаций в соцсетях.

– Квартиру здесь купил примерно пять лет назад. Конечно понимал, куда переезжаю, но на что было денег, то и купил, даже в кредит пришлось влезать, – рассказывает Андрей. – Были надежды, что администрация отремонтирует дорогу, но за столько лет никто ничего не сделал и, общаясь однажды вечером с друзьями, решил: почему бы самому не пригнать грузовик с гравием? Все дешевле будет, чем постоянно ремонтировать автомобиль.

За окном – средневековье

Улица Есенина, на которой живет Кабища, одна из самых густонаселенных в микрорайоне. С обеих сторон вплотную стоят пяти-шестиэтажные дома. Тут же на столбах переплетаются толстые связки проводов.

Подавляющее большинство домов в округе узаконены через суд

Правда, эту улицу никто не проектировал – ее накатали бетономешалки и грузовики во время хаотичной застройки. Подавляющее большинство домов в округе узаконены через суд. Схема была следующей: как правило, частный застройщик выкупал участок под строительство обычного дома, а на его месте возводил многоэтажку. Естественно, не только разрешительных документов, но и проектов подключения к коммунальным сетям у него не было. Администрация делала вид, что ничего не видит, затем застройщик обращался в суд с требованием узаконить его объект. Хорошо, если перед этим удавалось договориться и подключить многоэтажный дом к электричеству. Для большинства многоэтажек в краснодарском "Шанхае" электричество – это еще и источник отопления, потому что котельные есть только у избранных. Как нет здесь центральной канализации, отходы копятся в септике, который затем выкачивают, или напрямую сливаются в "ливневку".

Единственный плюс микрорайона – невысокие цены на жилье. Однокомнатную квартиру здесь можно купить за миллион с небольшим рублей, а крохотную нежилую комнатку в подтапливаемом цоколе вообще за 100 тысяч.

Власти Краснодарского края не первый год обсуждают проблему Музыкального микрорайона. В 2016 году на совещании местного Законодательного собрания главный архитектор региона Юрий Рысин сравнил район с фавелами, в которых люди живут в "средневековых условиях", а депутаты назвали его трущобами. Правда, за прошедшие два года ничего здесь не изменилось.

Дмитрий Шевченко – краснодарский эколог и автор вышедшего в конце 2017 года доклада "Евланов. Итоги", посвященного 12-летнему периоду управления Краснодаром Владимира Евланова, из кресла мэра переехавшего в Госдуму, отмечает: когда в городе возник огромный спрос на дешевое жилье, администрация никак на него не отреагировала.

– Зато появились разные мелкие застройщики, условные фирмы-однодневки "Рога и копыта", – пояснил Шевченко. – У одного получилось, другой так сделал. Что-то перепадало чиновникам, потому что сложно представить, что строится целый микрорайон, а они не могли остановить стройку. Все кивают на решения судов, но до суда была масса этапов, на которых стройки можно было остановить. В судах же часто происходили спектакли, когда сотрудник администрации приносил невнятный отзыв, который ответчик рвал в пух и прах, а судья выносил заранее согласованное решение.

За чей счет? За мой счет

Вспомнив, что за последнее время из-за разбитой дороги пришлось менять пружину и защиту картера автомобиля, Андрей Кабища не стал откладывать ее ремонт и на следующий же день заказал доставку машины гравия.

– Не осознавал еще, насколько печальное состояние у дороги. Когда привезли гравий, оказалось, что это иголка в стоге сена, тракторист говорит: таких машин штук шесть нужно минимум, чтобы выровнять ямы. Но на шесть у меня свободных денег не было, заказал еще одну, – делится краснодарец. – Срезали углы, засыпали одну полосу, вроде для нормального проезда хватило.

Признается, что и приехавший разровнять дорогу тракторист, и водитель КАМАЗа были удивлены: зачем это делать? Объяснил: чтобы хотя бы часть дороги от дома с комфортом проехать. К слову, работа и 20 кубометров гравия обошлись ему в 25 тысяч рублей.

Богатым нужно быть не финансово, а духовно

– Когда разравнивали гравий, подошла какая-то женщина, даже не знаю, кто она. Рядом с нею был сотрудник управляющей компании в форменной куртке. Она спрашивает у сотрудника: вы делаете? Нет. Подошла ко мне: что за организация работает? Да нет никакой организации, отвечаю, сам делаю. За чей счет? За мой счет, – вспоминает мужчина. – Вот теперь в комментариях пишут, что даже оштрафовать меня могут, мол, не имел права самостоятельно дорогу ремонтировать. Если положено по закону – пусть штрафуют, но я же не только для себя старался. Считается, что в нашем микрорайоне живут бедные люди, чуть ли не нищие. Но богатым нужно быть не финансово, а духовно.

Андрей Кабища вспоминает, как в прошлую зиму их дом почти весь отопительный сезон простоял без тепла. Он сам несколько раз писал в прокуратуру и администрацию Краснодара, те присылали отписки: разбираемся, ситуация на контроле. В итоге выяснилось, что тепла нет из-за сломавшегося крана подачи горячей воды от небольшой котельной.

– Естественно, люди обогревались сплит-системами. Из-за нагрузки пошли скачки в сети, боялся Новый год дома отмечать, вдруг не только без тепла, но и без света останемся. А поменять вентиль – дело десяти минут. На одну переписку чиновники, наверное, больше денег потратили, чем он стоит. Поэтому по дороге даже обращаться никуда не стал, – говорит Андрей.

Город просыпается

Если все жители скинутся, можно решить многие проблемы, не дожидаясь помощи администрации. Люди должны любить свой микрорайон и заботиться о нем, считает Кабища.

– Можно создать некоммерческую организацию, которая бы занялась этим вопросом и собрала пожертвования. В популярной группе микрорайона в социальных сетях 21 тысяча подписчиков. Если каждый даст по 50 рублей, получится больше миллиона. Дороги за эти деньги мы не заасфальтируем, но отгрейдировать можно. На год минимум хватит. Разве большие деньги, чтобы ездить и ходить по нормальным дорогам и не дышать пылью? – подытожил инициативный краснодарец.

Интересный феномен российского активизма последних лет, когда люди сами решают проблему, которую власти не хотят решать

– Это вообще интересный феномен российского активизма последних лет, когда люди сами решают проблему, которую власти не хотят решать. Многие горожане боятья выступать в защиту своих прав и не знают, как это правильно сделать, лучшим и самым простым выходом они видят скинуться и все исправить – высадить деревья, установить детскую площадку, отгрейдировать дорогу, – объясняет Шевченко. – С другой стороны, это хорошо, потому что еще десять лет назад никто и этого не делал.

По словам Шевченко, для Краснодара это новый процесс, потому что еще недавно столица региона воспринималась как большая станица, с соответствующей психологией ее жителей. Благодаря притоку приезжих и расширению Краснодара подход горожан начал меняться.

– В ментальном плане Краснодар только сейчас становится городом, потому что появляются активисты и целые сообщества, способные брать на себя ответственность и самостоятельно решать проблемы. Мы только в начале пути. У большинства краснодарцев еще сельская психология – сидеть, "молиться" на власть и при этом ничего не делать самим, – констатирует Дмитрий Шевченко.

Более масштабный, чем подремонтированный участок дороги, пример – парк "Народный" на другом конце Краснодара. За несколько лет из небольшого субботника и митинга против застройки последней в микрорайоне зеленой зоны он вырос в три гектара благоустроенной территории с минимальными затратами на это из городского бюджета. Здесь множество зеленых зон и созданных самими жителями ярких площадок – от уличной мебели до огромного граффити на бетонных плитах, урн с раздельным сбором мусора и скворечников.

– В Краснодаре немало проблем, и каждый выбирает свой подход к их решению. Власть проводит встречи, переговоры и дает административные ответы в духе "обо всем", но без конкретики. Некоторые горожане выходят на митинги, требуют, заваливают администрацию обращениями и жалобами. Мы тоже прошли этот этап, но оказалось, что он неэффективен, просто нет результата. Почему люди берут решение какой-то проблемы в свои руки? – спрашивает одна из инициаторов "Народного парка" Анна Репкина. – Все просто: потому что они не видят иного выхода и понимают, что если не сделаешь ты здесь и сейчас, это не сделает никто еще много лет. Можно бесконечно ждать и призывать к ответу, уповать на совесть или возникновение любви к городу у чиновников. Но если ты действительно любишь место, где живешь, тебе не безразлично, что с ним происходит.