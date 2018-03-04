Сирия: войска Асада взяли под контроль часть территории Восточной Гуты

Сирийская армия в результате продолжительных массовых бомбардировок Восточной Гуты взяла под свой контроль часть территории, которую удерживали повстанцы в предместьях Дамаска. Об этом сообщил 4 марта, в воскресенье, Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека.

Армия взяла контроль над территорией, простирающейся с востока к юго-востоку района Гута. Речь идет об аграрных землях, уточняет Центр мониторинга.

24 февраля Совбез ООН принял резолюцию о гуманитарном перемирии в Сирии. После этого в Восточной Гуте был открыт гуманитарный коридор, предназначенный для эвакуации мирных жителей, больных и раненых, а также для доставки гуманитарной помощи. Однако никто до сих пор не смог им воспользоваться. Стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. Ранее Россия объявила, что так называемая гуманитарная пауза должна действовать ежедневно с 9.00 по 14.00.

В осажденной войсками Асада Восточной Гуте, контролируемой повстанцами с 2013 года, живут примерно 400 тысяч человек. В середине февраля армия Асада начала крупную воздушную операцию. За несколько недель погибло более 640 мирных жителей, из которых более 150 – дети.