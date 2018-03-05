Кнутом и пряником. Как электорат сгоняют на избирательные участки

До выборов президента России осталось менее двух недель. Борьба за явку в самом разгаре: билборды, обходы по квартирам, эсэмэски от ЦИКа, подарки за селфи с избирательных участков и многое другое. Этим, однако, попытки увеличить явку не ограничились: в последние дни в сетях появляется много сообщений о принуждениях прийти на избирательный участок и проголосовать. Жертвами подобного прессинга в первую очередь оказываются сотрудники бюджетных учреждений и студенты.

Больше всего сообщений о принуждениях идти на выборы появляется от студентов. Недавно в соцсетях было опубликовано видео, на котором декан факультета ветеринарной медицины Уральского государственного аграрного университета Михаил Барашков призывает студентов идти на избирательные участки.

– Я не говорю, за кого вам голосовать. Вы люди взрослые. Скажу только одно: те, кто учатся на бюджетной основе… Кто вам дает стипендию? Наше государство. Делайте выводы.

Декан также говорит, что и преподаватели будут звонить ему и отчитываться, что они проголосовали.

Студенты Самарского государственного технического университета должны прийти на выборы и отметиться в приложении "Точка роста". Это приложение позволяет проводить соревнование между студенческими группами. Критерий соревнования – участие в общественно значимых мероприятиях. Студент СамГТУ рассказал Радио Свобода, что регистрация в этом приложении обязательна для всех учащихся университета.

Стопроцентная явка и чаепитие с пирогами ожидается в Удмуртском государственном университете 18 марта. Автор сообщения рассказал Радио Свобода, что прийти студентов заставляют, но ни о каких санкциях за неявку пока не говорят.

​Иногородние студенты Башкирского государственного университета в выходные 17–18 марта домой поехать не смогут – на субботу им запланировали занятия, чтобы город никто не покинул. Впрочем, согласно расписанию на сайте университета, суббота на физмате – день самостоятельной работы, и занятий ни у кого нет.

Помимо студентов на выборы должны прийти и работники бюджетных учреждений. Радио Свобода удалось связаться с сотрудником такого учреждения в Абакане, и на условиях анонимности он рассказал, как это работает:

"На утренней планерке шеф объявил, что так как мы государственное учреждение, это предполагает некие обязанности. От подобных "обязанностей" явно он и сам не в восторге был. О санкциях сказано не было. Насчет проверки явки тоже пока ничего конкретного не сказали. Шеф сказал секретарю собрать данные и подготовить список, кто на каком участке будет голосовать и сколько человек сможет каждый привести на выборы от семьи. То есть потом эти списки будут передаваться куда-то "наверх" и будет собираться некая отчетность.

Могу добавить, что в позапрошлом году работал на госслужбе. Так вот во время выборов 2016 в Госдуму работникам было объявлено, что явка обязательна, плюс каждый должен привести по 5 человек от себя (каждый работник писал список фамилий и сдавал начальству). А непосредственно после того, как проголосовал, нужно было отзваниваться начальнику отдела.

Для госслужащих это вообще обычная практика, и судя по разговорам со старожилами, "так было всегда".

На выборах 2016, насколько я помню, я вообще написал несколько фамилий знакомых с их согласия. Но никто из них голосовать не пошел в силу разных причин. Никаких последствий не было, на самом деле трудно представить, как именно это проверяли бы. Сам тогда сходил проголосовать. Врать попусту не хотелось начальству, как и лишних конфликтов на пустом месте.

Да, ни за кого конкретного не агитируют. Нужно просто прийти и проголосовать, – отметил собеседник Радио Свобода.

Также "бюджетники" заявляют о принуждении идти на выборы на Карте нарушений, которую традиционно ведет Движение в защиту прав избирателей "Голос".

Избирательная кампания добралась и до будущих избирателей, которые по закону сегодня еще не могут голосовать. Так, "выборы" прошли в одном из детских садов Калужской области, "президента" детского дошкольного учреждения выбирали и в Улан-Удэ. "Цель игры – рассказать маленьким горожанам об избирательных правах граждан Российской Федерации", – отметили в городском управлении по делам молодежи.

Школьников чиновники тоже не забывают – в Белореченске Краснодарского края, например, выдали пригласительные для родителей на школьные мероприятия, которые пройдут именно 18 марта.

В казанский штаб Алексея Навального в начале марта обратился один из студентов Казанского музыкального колледжа имени И.В. Аухадеева. Учащийся рассказал, что в учебном заведении прошло собрание для студентов старше 18 лет, на котором их обязали прийти на выборы 18 марта, а потом отчитаться. Местный штаб Навального предоставил "Idel.Реалии" аудиозапись собрания. Приводим ее текстовую расшифровку.

Заведующая учебной частью Ольга Комекова:

– Голосуете в первой половине дня желательно. Ладно? Если нужно будет разбудить пораньше, я могу это сделать легко. Часов до 11–12, ну, ладно – до часа – пожалуйста, отзвонитесь, ладно? Мой номер телефона знают, по-моему, все, кто хочет.

–​ Это кто проголосует? – спрашивает один из студентов.

– Да, – отвечает Комекова.

–​ А кто не пойдет на выборы?

Иногородние, в понедельник-вторник разобьемся на группы, идем в 116-ю школу – при себе иметь паспорта

​– Кто не пойдет на выборы, 19 марта может не приходить в колледж, понял? [Диктует номер телефона]. Звонить нужно 18 марта после того, как проголосовал. Шустрее, шустрее, духовики! Так, с казанскими ясно – проголосовали и позвонили. Ребятки, это тоже первый мой опыт, поэтому если я слишком одно и то же говорю, не обращайте внимания. Так, иногородние, поднимите ручки. Тоже лес [рук], я вам скажу. Иногородние, в понедельник-вторник разобьемся на группы, идем в 116-ю школу – при себе иметь паспорта, там пишем заявление, что 18 числа вы придете и проголосуете в этой 116-й школе. Это нужно будет сделать обязательно. Вопросы?

–​ За кого голосовать? (Смех в аудитории.)

–​ Собчак –​ forever, – выкрикивает еще один студент.

– У тебя еще вопрос? (Смех в зале.) Если даже у тебя не было проблем, считай, они у тебя возникли – ты меня достал (Смех.) Если у тебя привязанность к этой женщине, иди (неразборчиво). Так, ребят, у вас у всех прописка в паспорте ведь, да? – отвечает Комекова. – С паспортами [приходим], потому что они там будут смотреть прописку и, наверное, тоже определять степень отдаленности от пункта. Ждем, придет Заппаров (Заппаров Айрат Агзамович, директор. –​ Ред.).

–​ А за кого надо голосовать? – задает вопрос один из студентов.

– Слушай... Ты со мной хочешь пойти? Хорошо – пойдем проголосуем.

Какого фига ты в этой стране делаешь тогда? Езжай на необитаемый остров

–​ Я наблюдателем буду, – говорит студент.

– Задавайте мне вопросы, пожалуйста, а. Есть вопросы?

–​ То есть не голосовать нельзя? – задает вопрос студент.

– Слушайте, ребята, у вас в любом случае должна быть гражданская позиция, – отвечает Комекова.

–​ Это моя гражданская позиция, что я не хочу голосовать, – отмечает студент.

– Какого фига ты в этой стране делаешь тогда? – задает встречный вопрос Ольга Комекова. – Езжай на необитаемый остров. Вы понимаете, как – вот сейчас эти все рассуждения, конечно, на мой взгляд, ближе относятся к такому понятию, как демагогия. Как вы можете рассуждать, что такое хорошо, что такое плохо, не понимая в политике ну ничего абсолютно. Вы пока еще в стадии формирования вообще как личность. Кто скажет "нет"?

–​ А зачем нам голосовать? Мы не понимаем, – говорит один из студентов.

– Что конкретно ты не понимаешь, скажи.

–​ В политике…

– Слушай, ты сейчас сидишь в шикарном помещении, да, более-менее в нормальной одежде, даже че-то иногда играешь. Я тебе больше скажу – тебе иногда выписывают матпомощь за то, что ты выходишь и выручаешь на каких-то концертах. Ты чем недоволен-то, я что-то понять не могу?

Ты чем недоволен-то, я что-то понять не могу?

–​ Я доволен, но в политике ничего не понимаю.

– Вот такие, как ты, по идее… Я больше чем уверена, что ты пойдешь и проголосуешь – никуда ты не денешься. Но у тебя какая-то есть степень желания о себе как-то заявить. Вот эта форма абсолютно ненадежна. Человек, который в чем-то сомневается и чего-то не знает, выражает это иначе. Не так, как ты. Я понимаю, что тебе хочется "проярчиться", но не таким образом – занимайся и учись. Ты болеешь – ты ходишь к врачу, тебя лечат? Я тебе посоветую хорошего врача, ладно? (Кто-то неразборчиво что-то выкрикнул.) Да при чем тут психиатра – я про это вообще ничего не говорила. Ты понимаешь, твоя позиция ничего не делать – это не позиция. Вот немножечко вырастите, получите образование, начните что-то делать для этой страны, для этого государства, для этого общества, а потом будет ясно. Вот это мое глубокое убеждение.

В аудиторию заходит директор колледжа Айрат Заппаров. Ему рассказывают, о чем шла речь до его прихода. Сам Заппаров также диктует еще один номер телефона, по которому студенты должны отчитываться.

– Это прямой рабочий телефон. Ольга Анатольевна [Комекова] будет вас встречать и ждать в 116-й школе. Давайте определимся, вот эта практика иногородних отъезда и приезда – это мне все знакомо. Главная цель – вырваться куда-нибудь, приехать до пункта, где мы живем, и все. Приехали домой – домашние пирожки, все – жизнь прекрасна. И вернулись назад. Я в прошлом или позапрошлом году спрашиваю [одного студента]: "Голосовать-то голосовал?" – "Ой, я забыл совсем".

Понедельник-вторник под ручку идем, пишем заявление и 18 марта дружно голосуем. Есть несогласные?

То есть поэтому мы в этом году приняли решение, что голосовать как городские, как казанские будет пригород, а именно Арск, Лаишево, Верхний Услон. Какие еще есть вопросы по близлежащим районам? Поднимите руки, иногородние. Ого! Это то есть еще дальше? Все, что Вятские Поляны и вот такое же примерно, вы дружите с Олей Анатольевной. Понедельник-вторник под ручку идем, пишем заявление и 18 марта дружно голосуем. Есть несогласные?

Тишина.

– Несогласных нет. Это радует. Друзья, просьба такая. Я понимаю, воскресный день дается для того, чтобы выспаться, но день выборов президента… Давайте, мы уж его как-то достойно проведем, потому что ситуация нестабильная – время от времени, наверное, включаете телевизор. Вчера было обращение президента Российской Федерации к российскому народу. И он показал, что у нас не только социальные проекты, медицина, образование и все остальное, но у нас есть боеготовность и силы для того, чтобы дать достойный ответ для тех, кто готовит какие-то пакости – мелкие или большие – в отношении России. То есть там настолько развернуто это все было, что и английские, и немецкие телеканалы сегодня прям сверстали это и показали это на мультимедийных экранах, как это показывалось. Именно оборонка.

Президент показал, что у нас не только социальные проекты, медицина, образование и все остальное, но у нас есть боеготовность и силы для того, чтобы дать достойный ответ для тех, кто готовит какие-то пакости в отношении России

То есть я к чему говорю – давайте проведем и выполним свой гражданский долг. Желательно его выполнять с восьми до десяти утра. Вот это идеально! Я по крайней мере сам в воскресный день всегда прихожу к восьми – смотрю, как Рустем Нургалиевич [Минниханов] приезжает голосует. Потом у нас в 116-й школе голосует Фарид Хайруллович Мухаметшин. Минут 15 жду, а потом голосую сам. Поэтому желательно, чтобы вы все "отголосовали", доложили Светлане Михайловне и Ольге Анатольевне и со спокойной совестью шли дальше. Это наш гражданский долг. Его надо выполнять и голосовать надо за тех, кто обеспечивает надежность и стабильность. Значит... все поняли.

Аплодисменты.

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Ранее "Idel.Реалии" писали, что в Чебоксарском электромеханическом колледже проходят лекции на тему "Почему нужно проголосовать за Путина"​.