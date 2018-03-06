Рыбка грозит Дерипаске, Сорос манипулирует Киской

Доброе утро!

Вот в такой обстановке грузинские коммунисты помянули вчера Сталина у него на родине, в Гори.

Российским коммунистам тоже впору встать под образами на колени: у их кандидата в президенты, директора “Совхоза имени Ленина” Павла Грудинина, ЦИК обнаружил 11 незадекларированных счетов в Швейцарии (всего их 13 – с миллионом долларов и пятью кг золота, – но о наличии двух из них кандидат успел ЦИК проинформировать). В ЦИК пока не поняли, что им делать (теоретически можно еще лишить Грудинина регистрации в качестве кандидата решением Верховного суда), в компартии сообщения о счетах называют бредом. Страсти!

Ксении Собчак неизвестные взломали сайт, но его уже починили. В связи с воскресным нападением заведено дело о мелком хулиганстве, напавший стажер с позором изгнан из Мосгордумы, извинения кандидату в президенты принес сам Собянин.

Журналисты “Дождя” попросили пресс-секретаря “Роснефти” прокомментировать сообщения о том, что руководство компании выясняет у сотрудников, где и с каким количеством родственников они собираются голосовать. “Самостоятельно по помойкам шарьте”, – посоветовал “Дождю” Михаил Леонтьев. ЦИК зафиксировала рекордное число желающих проголосовать не по месту прописки, а Роскомнадзор обратился к петербургским СМИ с требованием удалить фотографию надписи “Против Путина”, сделанную волонтерами штаба Собчак на льду Фонтанки и просуществовавшую в реальности всего несколько минут. СМИ фото удалили.

В жизни, с выборами не связанной, мать убитого в полиции петербуржца отсудила у полиции 150 тысяч рублей компенсации (убийца получил год и 9 месяцев и теперь уже на свободе); советник Путина по развитию интернета сказал, что технически готов отключить Россию от интернета, а комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета России выпустила доклад, в котором долго рассказывает (переписывая чужой текст), как США систематически вмешиваются в выборы по всему миру. Вот так, например: "Сценарий смены власти в Польше также пестрит признаками прямого вмешательства из-за океана. Там в качестве лидера волнений в среде рабочих Вашингтоном и Лондоном был определен малоизвестный ранее профсоюзный активист Лех Валенса". 83 страницы.

Госдепартаменту США, по данным New York Times, пока не удалось потратить ни цента из $120 млн, выделенных на борьбу с кремлевской пропагандой. Та же New York Times сообщает, что у Насти Рыбки есть 16 часов записи разговоров Дерипаски о российском плане вмешательства в выборы (на английском языке!), но она их даст послушать, только если США защитят ее от Дерипаски. По иску Дерипаски к Рыбке о защите частной жизни в качестве третьего лица привлечен Алексей Навальный.

В английском городе Солсбери отравлен неизвестным веществом бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Он был задержан в 2004 году, осужден за госизмену, а потом обменян на российских шпионов, раскрытых в США.

Российский “Газпром” официально уведомил украинский “Нафтогаз” о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.

Президент США встретился с премьером Израиля и пообещал тому приехать в Иерусалим, когда там будут открывать посольство США. Глава КНДР Ким Чен Ын впервые принял делегацию Южной Кореи. Что они там друг другу обещают, пока не известно.

Всекитайское собрание народных представителей утвердило рекордный оборонный бюджет Китая и сегодня утвердит председателя Си пожизненным лидером.

По всей Чехии прошла волна протестов против назначения депутата-коммуниста Зденека Ондрачека на пост главы парламентской комиссии по контролю Генеральной инспекции сил безопасности. В январе 1989 года Ондрачек в качестве полицейского участвовал в жестоком разгоне демонстрантов, теперь же посажен возглавлять комиссию, которая, в частности, занимается расследованием преступлений, совершенных полицейскими.

Политический кризис в Словакии пошел по венгерскому сценарию. Премьер-министр Роберт Фицо обвинил (словацкий) президента Андрея Киску в том, что тот выполняет предписания Джорджа Сороса. В воскресенье Киска потребовал перестановок в правительстве или досрочных выборов в связи с убийством журналиста, расследовавшего коррупцию в окружении премьера. В понедельник премьер вспомнил, что в 2017 году Киска встречался в Нью-Йорке с Соросом. Как это связано с убийством журналиста, Фицо не объяснил. (Премьер Венгрии уже два года обвиняет Сороса в организации притока мигрантов в Европу).

Как к этому правильно относиться, объясняется в первой из трех ссылок:

Краткий пересказ книжки Массимо Пильюччи “Как стать стоиком”: “Мы не должны вести себя как бараны, поскольку это перечеркивает нашу человеческую сущность”.

Ян Пробштейн продолжает публиковать на “Гефтере” свои переводы поэтов Нью-Йоркской школы (в этом выпуске Кеннет Кох и Джеймс Скайлер), а Кирилл Кобрин продолжает писать свой арт-дневник, в котором достается сразу и кураторам Пушкинского музея, и Максиму-леснику.

Отрывок из документальной книжки французской журналистки Анны Эрель – о том, как она общалась с вербовщиками-джихадистами и чуть не уехала в Сирию и рассказ о том, как Петербург обходился до середины XIX века без мостов (спойлер: на Неве был крепкий лед).

Искренне ваши,

Семь-сорок