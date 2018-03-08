В Петербурге на Невском проспекте прошла акция "Мужчины за Собчак"

С плакатами за Ксению Собчак на Невский проспект вышли ЛГБТ-активисты – это была их инициатива. Автор идеи, активист Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие Кирилл Фёдоров исходил из того, что 8 марта – День борьбы женщин за равные права, в том числе и в политической сфере, а выборы – уже через 10 дней, поэтому нужно поддержать кандидата в президенты Ксению Собчак. Назаров сожалеет, что многие граждане России все еще не готовы голосовать за президента-женщину, боясь, что она не справится с ответственной должностью.

Участники пикетов считают, что надо разбивать подобные стереотипы и что в политической жизни России женщин должно быть больше. Акция проходила в нетрадиционном формате – одиночные пикеты были передвижными, группа активистов следовала по заранее намеченному маршруту. Первая точка для пикетирования была выбрана в Петропавловской крепости, у памятника Петру Первому – как первому российскому правителю, развернувшему страну лицом к Европе. Второй точкой стало место на Невском проспекте – напротив памятника Екатерине Второй, по мнению активистов, это удачный пример женского управления государством.

Оттуда участники акции двинулись дальше по Невскому – к Музею становления демократии в современной России имени Анатолия Собчака. По мнению активистов, дочь человека, так много сделавшего для утверждения демократических ценностей в России, должна продолжить его дело. Активисты выразили сожаление, что под табличкой музея висит табличка Первого канала – по их мнению, работающего против демократии.

Пока одни активисты стояли в пикетах, другие брали у прохожих видеоинтервью, спрашивая, хотят ли они, чтобы во главе России стояла женщина. Кто-то отвечал положительно, кто-то – резко отрицательно, некоторые высказывались достаточно категорично – заявляя, что поскольку в России до сих пор сильна дискриминация женщин, то пора сделать женщину президентом. На одном из плакатов в поддержку Ксении Собчак напротив ее фамилии значилась цифра 5 – та, которая досталась ей в избирательных бюллетенях. По итогам акции будет сделан видеоролик.