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В Южной Корее открылись зимние Паралимпийские игры

Паралимпийские игры в Пхёнчхане, 9 марта 2018 г.

В Южной Корее открылись зимние Паралимпийские игры. Торжественная церемония прошла на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане. Об открытии Игр объявил президент страны Мун Чжэ Ин.

На Паралимпиаде в Южной Корее разыграют 80 комплектов медалей в шести видах спорта. Игры пройдут с 9 по 18 марта. В них участвуют и атлеты из России. Они выступают под нейтральным флагом из-за допингового скандала.

На Олимпийских играх в Пхёнчхане российский спортсмены выиграли золото в фигурном катании и хоккее. Они также выступали под нейтральным флагом.

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