В Южной Корее открылись зимние Паралимпийские игры. Торжественная церемония прошла на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане. Об открытии Игр объявил президент страны Мун Чжэ Ин.

На Паралимпиаде в Южной Корее разыграют 80 комплектов медалей в шести видах спорта. Игры пройдут с 9 по 18 марта. В них участвуют и атлеты из России. Они выступают под нейтральным флагом из-за допингового скандала.

На Олимпийских играх в Пхёнчхане российский спортсмены выиграли золото в фигурном катании и хоккее. Они также выступали под нейтральным флагом.