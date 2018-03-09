В Южной Корее открылись зимние Паралимпийские игры. Торжественная церемония прошла на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане. Об открытии Игр объявил президент страны Мун Чжэ Ин.
На Паралимпиаде в Южной Корее разыграют 80 комплектов медалей в шести видах спорта. Игры пройдут с 9 по 18 марта. В них участвуют и атлеты из России. Они выступают под нейтральным флагом из-за допингового скандала.
На Олимпийских играх в Пхёнчхане российский спортсмены выиграли золото в фигурном катании и хоккее. Они также выступали под нейтральным флагом.
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