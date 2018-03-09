В Смоленске стреляли из "пневматики" в окно активистки штаба Навального

Активистка штаба Навального в Смоленске пенсионерка Татьяна Пришанова рассказала правозащитному порталу ОВД-Инфо о том, что две ночи подряд в ее окна стреляют неизвестные. Об этом также сообщается на странице "Требуем ответов | Смоленск".

Татьяна Пришанова предполагает, что стреляют из пневматического оружия. "Несмотря на то, что после вчерашнего выстрела я подняла большой шум в интернете, мне этой ночью опять выстрелили", — сообщила активистка.

Два дня назад волонтер выложила в интернет фотографии с листовками о забастовке избирателей. Одна из них висела на воротах здания Центра "Э" (центр МВД по борьбе с экстремизмом). Активистка считает, что именно сотрудники этого центра "провоцируют" ее, чтобы попасть к ней в квартиру.

В декабре 2017 года Татьяну Пришанову оштрафовали на 20 тысяч рублей за комментарий во "Вконтакте". Активистка написала на странице команды Алексея Навального "выходим на площадь Ленина" и указала время начала акции 5 ноября. Суд посчитал это призывом к участию в несогласованном митинге и признал виновной ее в организации мероприятия без подачи уведомления. Позднее суд снизил штраф до 10 тысяч рублей, то есть, назначил сумму ниже низшего предела из-за финансового положения активистки. Ее пенсия составляет 10800 рублей, сообщает портал ОВД-инфо.