В Саратове полиция задержала координатора штаба Навального

В Саратове сотрудниками полиции задержан координатор местного штаба оппозиционера Алексея Навального Михаил Мурыгин. Полицейские сорвали его лекцию, посвященную наблюдению на выборах. Об этом сообщают активисты штаба в социальных сетях.

Сотрудники правопорядка, угрожая применить физическую силу, заставили Мурыгина проехать с ними в суд. Его могут обвинить в неуплате административного штрафа. Свидетелями задержания стали представители ОБСЕ, которые присутствовали на лекции.

Сторонники Навального в разных городах уже неоднократно жаловались на преследование и угрозы со стороны полиции и прокремлевских активистов.

25 декабря ЦИК отказался регистрировать Навального кандидатом в президенты. Оппозиционер призвал не голосовать на выборах, но записываться на них в качестве наблюдателей. Он отметил, что теперь его региональные штабы будут агитировать за бойкот выборов.