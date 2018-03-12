Жителя Кемерово оштрафовали за песню про "нефтьимущих"

Суд в Кемерово оштрафовал местного жителя на тысячу рублей за публикацию на своей странице социальной сети "ВКонтакте" запрещенной песни. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел России.

Композиция "Дым" рэп-группы "ГРОТ" была внесена в список экстремистских материалов в 2015 году. Причины запрета песни неизвестны, однако в последнем куплете песни содержатся строчки про "нефтьимущих" и "сопротивление".

​Это не первый случай, когда российские суды выносят обвинительные приговоры за публикацию запрещенных песен в социальных сетях. В начале марта житель Пензенской области Кирилл Котов был оштрафован на две тысячи рублей. Он разместил на своей странице в социальной сети запрещенные песни Александра Харчикова и группы "Коловрат". В январе в аннексированном Россией Крыму местного активиста Кемала Сеитьяева оштрафовали на тысячу рублей за публикацию песни чеченского музыканта Тимура Муцураева, некоторые композиции которого внесены в список экстремистских материалов.

В сентябре 2017 года суд в Чебоксарах приговорил к двум годам лишения свободы условно местного жителя, который опубликовал в социальной сети аудиозаписи, содержавшие призыв к межнациональной розни. В мае того же года жителя Мурома оштрафовали за публикацию запрещенной песни "Синагога", которую исполняет сатирическая рок-группа "Ансамбль Христа Спасителя и мать сыра земля".