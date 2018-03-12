В Санкт-Петербурге задержали пятерых сторонников Навального

В Санкт-Петербурге задержали пять активистов местного штаба оппозиционного политика Алексея Навального. Предположительно действия власти связаны с прошедшей 11 марта акцией "Звон цепей". Сторонников Навального задерживали в разных частях города и доставляли в отдел полиции №76.

По информации портала ОВД-Инфо, полицейскими были задержаны активисты: Илья Гантварг, Екатерина Шлихтина, Виталий Черкасский, Виталий Карпов и Егор Рябченко. На них составили протоколы за нарушение порядка проведения публичного мероприятия.

11 марта в Петербурге активисты демократического движения "Весна", волонтёры штаба Навального и "Открытой России" провели перформанс под названием "Звон цепей". Они переоделись заключенными, опутали ноги цепями и в таком виде прошли по Невскому проспекту. Внешний вид участников акции символизировал уже арестованных перед президентскими выборами активистов из "списка двадцати", составленного Центром по борьбе с экстремизмом, а также тех, кого еще могут задержать, поскольку они тоже значатся в этом списке.