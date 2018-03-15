Инспектор Лестрейд против “скотин-предателей”

Доброе утро!

В ходе заседания Совета безопасности ООН, созванного Великобританией в связи с вероятным применением в Солсбери нервно-паралитического вещества “Новичок”, представители России и Великобритании продемонстрировали глубокое знание культуры народов друг друга. Василий Небензя блеснул так:

“У английского классика Артура Конан-Дойля, прославившего свою страну и очень популярного в России, в его рассказах о Шерлоке Холмсе есть один незадачливый и комичный персонаж, инспектор Лестрейд из Скотланд-Ярда. Он не обладает сугубым интеллектом и не владеет дедуктивным методом. Боже упаси меня подозревать современных сотрудников Скотланд-Ярда в непрофессионализме, но сегодня в роли коллективного инспектора Лестрейда выступают высокопоставленные члены британского правительства, которые сыплют безответственными, бездоказательными, поверхностными, чудовищными обвинениями, что имеет далеко идущие последствия”.

Представитель Великобритании Джонатан Аллен в ответ процитировал слова Путина, сказанные в 2010 году о “скотинах-предателях” в ходе прямой линии с россиянами:

“Они сами загнутся, а 30 сребреников колом встанут в горле”.

Небензя настаивает, что источником яда могла быть Великобритания, вывозившая из СССР в 1990-е годы “специалистов”. Великобритания утверждает, что “Новичок” имеет российское происхождение. Эту позицию твердо поддержали США и чуть мягче – другие участники заседания.

Несколькими часами ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила в парламенте о высылке 23 российских дипломатов, отказе от участия официальных лиц в ЧМ-2018 в России и отзыве приглашения Сергею Лаврову. Она также допустила возможность принятия дополнительных мер, включая введение санкций против представителей российских властей, ужесточение проверок россиян на границе, ужесточение законов об отмывании денег и о защите Великобритании от “враждебных действий иностранных государств”.

Российская сторона анонсировала ответные меры и высылки дипломатов, но пока не объявила о них. Прочие комментарии российских официальных лиц собраны тут, главное слово в них – “провокация”, эпитеты варьируются. Здесь – комментарии мировых лидеров по делу Скрипаля. Все, включая и лидера британской оппозиции Джереми Корбина (англ.), ждут от официального Лондона доказательств причастности России. Британия пока только призвала подключиться к расследованию Организацию по запрещению химического оружия.

Меж тем российское агентство “Интерфакс”, ссылаясь на окружение Николая Глушкова, утверждает, что бывший соратник Березовского покончил с собой.

Еще о смерти. В городе Асбесте Свердловской области похоронили “вагнеровца”, погибшего в Сирии 7 февраля. Похороны еще одного его коллеги пройдут 19 марта. Группа расследователей CIT в ходе мониторинга региональной российской прессы обнаружила еще одного погибшего в Сирии российского контрактника, о смерти которого не сообщало Минобороны. Это 22-летний Владимир Пономарев из Оренбургской области.

Рубрика “навстречу выборам” одним предложением. Путин съездил в Крым и поблагодарил крымчан за подлинную демократию (Госдеп США в ответ напомнил, что Крым – это Украина), штаб Явлинского пожаловался в Верховный суд России на засилье фильмов про Путина в телевизоре, Собчак довели до слез на теледебатах, Илья Яшин представил доклад “Путин.Итоги.2018”, а Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) покопался в 22 двух некоммерческих фондах, через которые финансировалась избирательная компания президента и кандидата в президенты (англ).

Штаб не имеющего никакого отношения к выборам Навального в Калининграде разорен, координатор посажен; вынесены приговоры задержанным в Петербурге активистам штаба Навального; в Москве у активиста “Левого блока”, тоже в президенты не метящего, полицейские выломали дверь. ФСБ, вне всякой связи с выборами, закупает оборудование для взлома айфонов.

Украина объявила в розыск предполагаемого организатора убийства в Киеве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова и запретила своим спортсменам выступать на территории России.

В США – на фоне массовых демонстраций школьников за ограничение продажи оружия – учитель на уроке ОБЖ случайно выстрелил в потолок и ранил трех учеников (англ). Предложение президента Трампа вооружить учителей стало еще весомее.

Начали с Великобритании – ею и закончим. Выяснилось, что королеве в этой стране платят меньше, чем принцу-консорту. Речь, конечно, идет об исполнителях соответствующих ролей в сериале “Корона”, но все равно это скандал.

Три ссылки начнем двумя другими скандалами:

Тут история нервно-паралитического “Новичка”, относящаяся к 1995 году, когда предположительно им был убит подававший политические надежды банкир Кивелиди, а вот детектив про испанского диспетчера Карлоса, который в июле 2014 года бодро рассказывал в твиттере, что рейс MH17 сбили украинские истребители, а потом бесследно пропал. Оказалось, не бесследно.

Памяти Стивена Хокинга – подробный и понятный рассказ о том, чем он занимался в науке (а не в популярной книжке “Краткая история времени”, которую все и так читали).

Образование. Интервью с филологом и учителем литературы Михаилом Павловцом о том, имеет ли смысл заставлять школьников читать “Шинель” (интересное), и разговор с руководителем отдела кино- и медиаискусства Пушкинского музея Ольгой Шишко о том, зачем этому музею коллекция современного искусства.

Искренне ваши,

Семь-сорок