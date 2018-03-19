Обреченные на успех

Доброе утро!

Путин победил не только всех остальных кандидатов, но и самого себя. Он набрал 76,6%, и это рекорд. 53,6 млн голосов за него раньше еще никогда не отдавали. Возможно, отдадут при переизбрании на пятый срок, хотя сам президент, выступая в своем штабе, из ложной скромности усомнился, что этот пятый срок будет. Кто будет премьером четвертого срока, Путин пока не знает. Зато знает, что он и его сторонники “безусловно обречены на успех” – так он сказал публике, собравшейся на Манежной площади на митинг-концерт по поводу четвертой годовщины аннексии Крыма. (В Крыму и Севастополе Путин набрал больше 90%).

Выборы прошли замечательно, разве что явка составила 67%, не дотянув до 70%, на которые, по данным кремлевских анонимных источников, была установка. Впрочем, в некоторых селах на Чукотке и Камчатке, а также в КНДР и на Международной космической станции явка была стопроцентная. В целом россияне за границей голосовали очень активно, а ЦИК доблестно отразил кибератаку из 15 стран.

С заграницей была только одна проблема: живущие в Украине россияне проголосовать не смогли, потому что российские представительства в Киеве, Харькове, Одессе и Львове были заблокированы. В Киеве выборы считают нелегитимными, потому что они проводятся в том числе и в оккупированном Крыму.

Были, конечно, вбросы, нападения на наблюдателей, натягивание явки, выдача “удостоверений проголосовавшего”, подвозы голосующих. Был и просто цирк. Результаты на нескольких участках даже будут аннулированы.

Но в целом, как сказала Ксения Собчак, выходя с избирательного участка, “на этих выборах было гораздо меньше нарушений, чем на прошлых”. Набрав 1,64% (это четвертое место после Грудинина (11,87%) и Жириновского (5,73%), Собчак пришла в эфир ютьюб-шоу “Навальный.Live”, чтобы предложить не попавшему в число кандидатов Навальному политическое сотрудничество в рамках партии, которую она собирается строить совместно с Дмитрием Гудковым. Навальный отказался, заявив попутно, что Собчак за согласие на свое выдвижение получила “огромные деньги”, и назвав ее “частью лживой, фальсифицирующей схемы”. Собчак поклялась здоровьем ребенка, что это “наглая ложь”.

Что будет дальше, объясняет Леонид Гозман; что обо всем этом вообще можно думать, разные политологи демонстрируют здесь. Главная мысль Гозмана в том, что возможных сценариев сохранения личной власти у Путина теперь два: китайский (отмена ограничения на количество сроков) или иранский (создание некоего суперверховного органа, который он и возглавит). Что до Китая, что председатель Си, избранный в субботу (всего лишь) на второй срок, уже поздравил Путина с переходом к четвертому. Немецкое издание Bild сделало это еще в пятницу. И не ошиблось.

Новопереизбранный Путин прокомментировал отравление в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. То, что в покушении обвиняют Россию, это, по его словам, “чушь, бред, нонсенс”. В том числе и потому, что если бы там было применено боевое отравляющее вещество, “люди, конечно, погибли бы на месте, это очевидный факт”. Сегодня обсуждать факты, связанные с попыткой отравления Скрипаля, будет руководство НАТО и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. В субботу Россия в ответ на британские меры объявила о высылке из России 23 британских дипломатов, закрытии Британского совета и генконсульства в Петербурге.

Турецкая армия заняла сирийский город Африн, находившийся под контролем курдской администрации. Курды пообещали туркам полномасштабную партизанскую войну.

Дональд Трамп, в пятницу уволивший заместителя директора ФБР Эндрю Маккейна, в воскресенье жестко раскритиковал в твиттере спецпрокурора Мюллера, ведущего расследование возможных связей кампании Трампа с Россией.

Почитайте лучше всякое разное по ссылкам:

Интересный разговор с правнуком (расстрелянного) начальника тюремного отдела НКВД Николая Антонова-Грицюка – в том числе и возможных причинах, заставивших его участвовать в большом терроре.

Рассуждения Бориса Гройса об искусстве в интернете (он ведет, по мнению мэтра, ведет искусство к дефикционализации) или простой рассказ об Александре Родченко.

Заметки американца о Москве 1858 года или рассуждения Павла Пепперштейна о магической силе Крыма и утраченной культуре санаториев. Почти что “Волшебная гора”.

Искренне ваши,

Семь-сорок