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Юнкер – Путину: ЕС с Россией должны восстановить безопасность в Европе

Жан-Клод Юнкер

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал президента России Владимира Путина восстановить сотрудничество ради безопасности на европейском континенте. Он отправил поздравительное письмо российскому президенту по случаю его переизбрания. Об этом сообщается в твиттере Юнкера:

"Я всегда настаивал, что хорошие отношения между Евросоюзом и Российской Федерацией — ключевое условие для безопасности на нашем континенте. Нашей общей целью должно стать восстановление общеевропейского порядка безопасности", — написал глава Европейской комиссии.

Отношения Евросоюза и России ухудшились после аннексии Крыма и боевых действий на востоке Украины весной 2014 года. Еще больше их осложнило отравление 4 марта в Солсбери бывшего двойного агента" Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отмечает "Международное французское радио".

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