Президент Южной Кореи считает возможным саммит с США и КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил 21 марта, что трехсторонний саммит с Северной Кореей и Соединенными Штатами возможен и должен сосредоточиться на прекращении ядерной угрозы на Корейском полуострове.

Мун планирует провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в следующем месяце, в то время как президент США Дональд Трамп также сказал, что встретится с лидером КНДР до конца мая.

"Саммит Северной Кореи и США станет историческим событием сам по себе после межкорейского саммита", - заявил Мун, выступая в Сеуле. "В зависимости от места проведения саммита он может быть еще более драматичным. И в зависимости от прогресса может привести к трехстороннему саммиту между Югом, Севером и Соединенными Штатами", - подчеркнул президент Южной Кореи.

Представители Сеула говорят, что пограничная зона в Панмунджоме, где назначена однодневная встреча Муна и Кима, могут стать местом переговоров не только между лидером КНДР и Республики Корея, но и для возможного трехстороннего саммита. Южная Корея и Соединенные Штаты возобновят совместные военные учения в следующем месяце, ранее отложенные до проведения Зимних Олимпийских игр в Южной Корее.