Участники мотоклуба "Ночные волки" начали пробег по Балканам

Участники мотоциклетного клуба "Ночные волки" начали тур по Балканам с посещения сербского города Сид. В этом городе, расположенном недалеко от сербско-хорватской границы, находится Братское кладбище солдат, погибших во время Второй мировой войны и православная церковь.

Известные как сторонники президента Росии Владимира Путина "Ночные волки" и их лидер Александр Залдостанов по кличке Хирург находятся под западными санкциями за их поддержку боевых действий пророссийских сил на Украине.

Действия участников клуба, которые регулярно пытаются совершать мотопробеги по Европе, воспринимаются как провокационные и политически мотивированные. "Ночные волки" утверждают, что изучают историю и наследие России на Балканах. Официальные лица в Боснии и Герцеговине заявили, что "мотопробег направлен на унижение несербского населения в стране, всё еще разделенной после этнической войны 1992-1995 годов, в ходе которой погибли более 100 000 человек".

Местные СМИ сообщают, что "Ночным волкам" и Залдостанову запретили въезд в Боснию и Герцеговину. Однако, Залдостанов не участвовует в балканском туре. Из-за холодной погоды байкеры путешествуют на фургоне, а не на мотоциклах. 21 марта они планировали отправиться в Баня-Луку, административный центр Республики Сербской, с преимущественно сербским населением. 27 марта "Ночные волки" планируют вернуться в Белград.