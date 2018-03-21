Посол Великобритании не придет на встречу в МИД РФ по делу Скрипаля

Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу не будет присутствовать на встрече, которую министерство иностранных дел России собирает сегодня, что объяснить мнение Москвы об отравлении двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери на юге Англии. Об этом сообщило в среду посольство Соединенного Королевства в Москве.

"Посол не будет присутствовать на встрече", - сказала Агентству Франс Пресс пресс-секретарь британского посольства в Москве Зиент Ханч.

Ранее ТАСС сообщил, что заместитель главы представительства Евросоюза в России Свен-Олов Карлссон примет участие во встрече послов в МИД РФ, где будут даны разъяснения по ситуации о применении отравляющих веществ в Солсбери в инциденте с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Посол Франции в Москве Сильви Берманн также не приедет на встречу в МИД РФ по ситуации в Солсбери, но дипмиссия будет представлена. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщил источник в посольстве страны.

МИД РФ пригласил 21 марта всех послов в Москве для встречи с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями для обсуждения дела Скрипаля.