Глава МИД Великобритании обвинил Россию в производстве химоружия

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил в воскресенье, что располагает доказательствами создания и хранения Россией запасов нервно-паралитических веществ в нарушение международного права "для целей убийства". Джонсон сказал, что след вины за отравление бывшего офицера разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери "неумолимо ведет в Кремль". Джонсон заявил об этом после того, как российский посол предположил, что токсин, используемый для отравления Скипаля мог быть произведен в британской лаборатории.

Джонсон сообщил журналистам, что у Британии есть информация о том, что в течение последних 10 лет "российское государство занимается разработкой средств доставки таких веществ как "Новичок" ... "скорее всего, для целей убийства". "Они производят и накапливают "Новичок", вопреки тому, что обещали". Джонсон сказал, что проинформирует министров иностранных дел Европейского союза об этом деле в понедельник перед встречей с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Он также сказал, что официальные лица из находящейся в Нидерландах организации по запрещению химического оружия прибудут в понедельник в Великобританию, чтобы взять образцы вещества, использованного для отравления Скрипалей.

Британия утверждает, что "Новичок", отравляющее вещество, разработанное в Советском Союзе к концу холодной войны, использовался для отравления Скрипаля и его дочери. Анализы для независимой проверки британских результатов, как ожидается, займут не менее двух недель, сообщает МИД Великобритании. Владимир Чижов, посол России в ЕС, заявил, что Россия не располагает запасами химического оружия и не имеет отношения к отравлению.

Чижов отметил, что исследовательский объект Великобритании по химическому оружию, Портон-Даун, находится всего в 8 милях (12 километрах) от Солсбери, где Сергей Скрипаль - бывший российский разведчик, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, - и его дочь были найдены без сознания 4 марта. Они остаются в критическом состоянии.