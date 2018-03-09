Слуцкого дважды ловили как пассажира "VIP-эскорта ГИБДД"

Депутат Государственной думы РФ Леонид Слуцкий, который в последние дни оказался в центре скандала с сексуальными домогательствами, в прошлом как минимум дважды пользовался услугами так называемого "VIP-кортежа ГИБДД".

В июле 2013 года газета "Коммерсант" писала о доследственной проверке "по фактам использования служебных машин сотрудниками московского управления ГИБДД для перевозки VIP-персон". По данным издания, к незаконной деятельности были причастны сотрудники 9-го отдела УГИБДД Москвы, которых "долгое время не удавалось задержать с поличным".

Тем не менее, 31 мая 2013 года в незаконном использовании служебного автомобиля удалось уличить сотрудника 9-го отдела Сергея Плюснина. Как установило следствие, "около 21 часа к его Ford Focus подошел мужчина и, представившись депутатом Госдумы Леонидом Слуцким, попросил отвезти его на улицу Климашкина". По данным "Коммерсанта", следствием было установлено, что при въезде на Тверскую улицу Плюснин по указанию Слуцкого включил спецсигналы, хотя необходимости в этом не было. После того как пассажир был доставлен по адресу, Сергей Плюснин ожидал его почти два часа, а затем отвез обратно в Госдуму.

На следующее утро, 1 июня, при незаконной перевозке пассажира в служебной машине ГИБДД был пойман еще один инспектор, Виталий Кожевников. Пассажиром "VIP-эскорта" снова оказался Леонид Слуцкий, который "предъявил удостоверение и заявил, что спешит в аэропорт". Как писал "Коммерсант" со ссылкой на материалы следствия, когда Слуцкого попросили оставаться в машине до выяснения всех обстоятельств, депутат "позвонил руководству МВД, однако поддержки не получил, после чего вызвал свою служебную машину и уехал на ней". Как писало тогда издание "Руспрес" со ссылкой на неназванные источники, инцидент произошел на Рублево-Успенском шоссе, а Слуцкий якобы спешил в правительственный аэропорт Внуково-3, чтобы вылететь в Афон (Греция) в составе официальной делегации РПЦ вместе с патриархом Кириллом.

В публикации "Коммерсанта" говорилось, что попавшиеся на нелегальном "VIP-извозе" полицейские были уволены из органов внутренних дел "за грубое нарушение служебной дисциплины". Леонид Слуцкий за использование машин ГИБДД в личных целях наказан не был, его комментарий "Коммерсанту" тогда получить не удалось.

В июне 2011 года широкую огласку получил другой инцидент, связанный со спешкой Слуцкого на встречу с патриархом. 21 июня депутат прилетел на частном вертолете в Троице-Сергиеву Лавру. Он приземлился прямо во дворе Лавры, вызвав возмущение верующих. Слуцкий объяснил свой поступок "ремонтными работами на Ярославском шоссе".

8 марта оппозиционный российский политик Алексей Навальный опубликовал данные о нарушении водителем (или водителями) служебного автомобиля Леонида Слуцкого правил дорожного движения. По информации из открытых источников, "Мерседес" S-класса, закрепленный за Слуцким в Госдуме, с июня 2017 года нарушал ПДД 825 раз. В числе наиболее частых нарушений – превышение скорости, выезд на разделительную полосу и выделенную полосу для общественного транспорта. Сумма штрафов по этим нарушениям составила 1,4 миллиона рублей. По данным Фонда борьбы с коррупцией, депутат от ЛДПР также владеет тремя элитными автомобилями марок Bentley и Mercedes, которые нельзя купить на его зарплату.

Алексей Навальный, правозащитная организация Amnesty International, кандидат в президенты России Ксения Собчак и другие политики, журналисты и общественные деятели потребовали отставки Слуцкого после обвинений в сексуальных домогательствах, которые выдвинули против депутата продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук, заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе и журналистка Би-би-си Фарида Рустамова. Сам Леонид Слуцкий отвергает все обвинения и называет их "бредом", однако 8 марта он попросил прощения у женщин, которым "когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания".