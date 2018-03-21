Губернатор Подмосковья планирует вывезти детей из Волоколамска

Губернатор Московской область Андрей Воробьев на встрече с жителями Волоколамска заявил, что детей пострадавших из-за выброса на свалке "Ядрово" могут вывезти из города. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Во время посещения больницы, куда доставили пострадавших школьников, Воробьев поддержал идею местных жителей отправить детей в лагеря на каникулы.

В среду 21 марта на свалке "Ядрово" произошел выброс сероводорода. После этого в Волоколамске более трех десятков учеников местной школы номер 2 были доставлены в больницы города с подозрением на отравление свалочным газом.

Ранее стало известно, что с 24 марта на полигон "Ядрово" перестанут свозить мусор.

Жители Волоколамска требуют закрыть мусорный полигон "Ядрово", расположенный в нескольких километрах от городской черты. Они жалуются на неприятный запах и несколько раз устраивали митинги, а также пытались перекрыть въезд на свалку.