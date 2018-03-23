Дважды арестованный: как на Кубани разбираются с наблюдателями

21 марта сразу же после посвященной итогам президентских выборов в Краснодарском крае пресс-конференции полицейские задержали координатора движения "Голос" на Кубани и члена регионального избиркома от кандидата Григория Явлинского Давида Канкию. Гражданского активиста приговорили к пяти суткам административного ареста за невыполнение законных требований сотрудников полиции. В начале февраля Давид уже отсидел такой же срок по той же статье.

- Вчера в 13.14 часов мне позвонил Давид и сообщил, что у него проблемы – как только после мероприятия он сел в машину, на него напали четыре или пять человек в гражданской одежде, дергавшие за ручки дверей автомобиля и пытавшиеся попасть внутрь, - рассказал "Радио Свобода" адвокат Алексей Аванесян, представлявший интересы координатора "Голоса" во время прошлого административного ареста.

Юрист посоветовал Канкии сообщить о нападении в полицию и дождаться его приезда. После этого гражданский активист перестал выходить на связь.

"Бил паспортом по лбу"

- Уже в восемь вечера мне позвонила жена Давида и сказала, что Прикубанский районный суд осудил его на пять суток ареста по ст. 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). Я позвонил в приемник-распределитель, где ответили, что такого осужденного у них нет. Когда оказался около отдела полиции по Центральному округу Краснодара, в котором находятся камеры для административно задержанных, оттуда как раз вышел другой подзащитный – юрист местного штаба Алексея Навального Размик Симонян, накануне выборов арестованный также по 19.3, - продолжает Аванесян. – Он сказал, что в коридоре встретился с Давидом.

Только на следующий день адвокат смог встретиться с координатором "Голоса" и получить документы его административного дела. В постановлении говорится, что активист находился в одном из кабинетов отдела полиции, где "вел себя дерзко, вызывающе, кричал, размахивал руками, пытался скрыться бегством и спровоцировать драку". Правда, доказательством буйного поведения служат только рапорты самих же полицейских.

Когда он попросил разрешения позвонить по телефону адвокату, чтобы тот пришел на суд, сотрудник МВД ответил – слишком умный? И начал бить по лбу его же паспортом

- Давид же мне рассказал, что когда просил разрешения позвонить по телефону адвокату, чтобы тот пришел на суд, сотрудник МВД ответил – слишком умный? И начал бить по лбу его же паспортом, - добавил Аванесян. – Сейчас я готовлю не только апелляцию на решение районного суда, но и обращения в прокуратуру, в том числе на недозволенные следственные методы и фальсификацию рапортов.

Нелогичное задержание

Доверенное лицо Григория Явлинского на Кубани эколог Евгений Витишко рассказал "Радио Свобода", что Давид Канкия звинил и ему и тоже рассказывал о нападении на машину:

- Вскоре после того как он отъехал, на заправке его задержали полицейские. Об очередном преследовании гражданского активиста я уже сообщил в президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека и мониторинговой группе ОБСЕ, - перечисляет Витишко. – Логики в задержании не вижу никакой: зачем привлекать внимание к уже прошедшим выборам? Мне кажется, дальнейшие действия в отношении Канкии будут еще жестче – вплоть до возбуждения уголовного дела.

Эколог добавил, что как координатор "Голоса" Давид Канкия перед президентскими выборами проводил занятия с наблюдателями, благодаря чему удалось подготовить порядка 700 человек. Причем почти половину из них – не в Краснодаре, а в других городах региона.

- У Давида была задача – готовить наблюдателей и он с ней успешно справился, зачем понадобился арест уже после выборов, объяснить даже для себя не могу, - подытожил Витишко.

Связь с выборами не нашли

Накануне выборов 18 марта федеральный телеканал НТВ посвятил часть так называемого расследования "Чужой Голос" краснодарскому активисту. Его обвинили в получении от "американских кураторов" щедрых вознаграждений. НТВ также привел запись телефонного разговора, в котором голос, похожий на голос Канкии, называет русских "неполноценными убл…ми". Как к журналистам телеканала попала запись частного разговора, не уточняется. Сам Давид пояснил, что никогда такой фразы не произносил, а приведенная запись является монтажом и склейкой. При этом ряд кубанских СМИ опубликовали новости, рассказав об антирусских высказываниях координатора "Голоса".

По поручению председателя ЦИК Эллы Панфиловой правозащитники провели разбирательство по тому, не связан ли первый арест Давида Канкии с избирательным процессом. Тогда член президентского СПЧ сопредседатель Ассоциации по защите прав избирательных прав граждан "Гражданский контроль" Александр Брод заявил журналистам, что прямой связи с выборами арест не имеет, при этом правозащитник отметил, что "арест на пять суток это слишком строго и можно было обойтись более мягким административным наказанием".