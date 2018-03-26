Башкирия: родные подозреваемых в терроризме рассказали о пытках

В Башкирии родственники 13 арестованных по обвинению в терроризме рассказали о применении пыток сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом сообщает портал Idel.Реалии, проект РСЕ/РС.

Матери и жены обвиняемых по делу религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", которую российские власти признали террористической и запретили, пытались подать обращение в прокуратуру и администрацию президента, но их перенаправили в ФСБ.

Авторы заявления настаивают, что их родных избивают, пытают током и унижают на допросах и при проведении психиатрической экспертизы.

С июня 2017 года в Уфе проходит судебный процесс по делу 23 местных жителей, которых обвиняют в участии в "Хизб ут-Тахрир", а также в попытке захвата власти в России. Правозащитники заявляли о многочисленных нарушениях в ходе рассмотрения этого дела.

Правозащитный центр "Мемориал" признал обвиняемых по этому делу политическими заключенными.