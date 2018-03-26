В Ростове осудили националистов, напавших на журналиста

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор четверым обвиняемым по делу о нападении на журналиста "Кавказского узла" Владислава Рязанцева. Об этом сообщает издание 161.ru.

Следствие установило, что трое нападавших были активистами запрещенной в России националистической организации Misanthropic Division. Руслан Павлюк осужден на три с половиной года колонии по обвинению в побоях и вовлечении в деятельность экстремистского сообщества. Андрей Безуглов приговорен к трем годам и восьми месяцам колонии. Александру Вешнякову, суд назначил 300 часов исправительных работ. Несовершеннолетний нападавший получил условный срок.

10 января 2017 года неизвестные избили Рязанцева в центре Ростова. По словам журналиста, нападавших было пятеро, их лица были закрыты. Рязанцев отметил, что преступники не пытались его ограбить.

Misanthropic Divison – радикальная националистическая организация, выступающая, в частности, против российских властей и в поддержку Украины. Сепаратисты так называемой "ДНР" заявляли о причастности ее членов к убийству полевого командира Арсена Павлова-Моторолы в Донецке осенью прошлого года.