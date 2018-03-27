Подписка о неразглашении в интересах потерпевших

Доброе утро!

В Кемерово сегодня – первый день трехдневного регионального траура по погибшим при пожаре в торговом центре “Зимняя вишня”. В знак солидарности с Кузбассом траур объявили Ингушетия и город Владивосток (через фейсбук мэра).

С общенациональным трауром вышла заминка: его весь понедельник требовали в соцсетях, ночью распространились слухи, что в Кемерово прилетел Путин, Песков сказал, что это не так, “кокаиновый борт”, тем не менее, по данным Flightradar, приземлился в Кемерово. Так что еще объявит.

Сегодня в разных городах России (например, в Москве) планируются сборы в память о погибших. Пока, по официальным данным, найдены тела 64 человек (среди них – дети), часть из них опознаны. Тела погибших родственникам выдают под подписку о неразглашении. Следственный комитет объяснил (в Telegram-канале), что это делается в рамках закона и в интересах потерпевших.

Свидетельства потерпевших и репортажи с места трагедии читайте здесь, здесь и здесь. Вот фотография из спортзала школы, где собрали родственников людей, оказавшихся в момент пожара в “Зимней вишне”.

О причинах пожара никаких надежных сведений нет, известно только, что пожарная сигнализация не работала (ее, по версии СК, отключил охранник, он задержан), указатели “выход” не горели, сотрудники не знали, что им делать, двери нескольких кинозалов были закрыты снаружи (почему, никто не знает, но по версии главы Ассоциации владельцев кинотеатров – чтобы избежать штрафов от Минкульта, если зрителей в зале окажется больше, чем проданных билетов. Минкульт назвал эту версию “циничной попыткой уйти от ответственности”).

Почему такое могло произойти, в деталях объясняется тут: экспертизы архитектурных проектов куплены, строительный надзор куплен, инспектора, контролирующие эксплуатацию объектов, куплены.

Объявлены тотальные проверки торговых центров, в противопожарные правила внесут поправки, один из владельцев “Зимней вишни”, миллиардер Денис Штенгелов (основатель холдинга КДВ, который делает всякие сухарики и семечки), выплатит семьям погибших по три миллиона рублей.

Во всем мире выражают соболезнования в связи с гибелью людей. Глава Евросовета Дональд Туск сделал это по-русски.

Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, Украина, Македония и др. объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией из-за отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Точной цифры пока нет (они все объявляют и объявляют), зато есть яркие комментарии: посол России в Латвии назвал демонстрацию солидарности “круговой порукой”, а официальный представитель МИД России Мария Захарова – почему-то “парадом суверенитетов”. По словам министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, это самая масштабная высылка "российских сотрудников разведки" (в Лондоне сотрудников российских дипмиссий называют только так).

Ответные российские меры анонсированы, для начала же посольство России в США открыло в твиттере голосование о том, какое консульство США в России лучше закрыть в ответ (пока лидирует Петербург).

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, сказала, что Россия выдвинула уже 21 альтернативную версию происхождения нервно-паралитического вещества “Новичок”. Президент Чехии Милош Земан поручил своей контрразведке проверить одну из них – ту, в соответствии с которой “Новичок” мог производиться или храниться на территории Чехии (или Чехословакии). Ранее МИД Чехии назвал эту версию “лживой”.

Дополнительно власти Исландии объявили, что официальная делегация их страны не поедет в Россию на чемпионат мира по футболу, в Польше задержали “российского шпиона”, а министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, находящийся с визитом в Эстонии, сказал, что власти его страны уже выдали ордера на арест российского имущества сомнительного происхождения.

Все прочее – списком:

В Общественной палате России заговорили об иностранном вмешательстве в выборы Путина . Иностранно вмешивались (почему-то) Алексей Навальный, медиапроекты Радио Свобода и движение в защиту прав избирателей “Голос”.

. Иностранно вмешивались (почему-то) Алексей Навальный, медиапроекты Радио Свобода и движение в защиту прав избирателей “Голос”. Лидер КНДР Ким Чен Ын , по слухам, прибыл с визитом в Китай.

, по слухам, прибыл с визитом в Китай. Торговая комиссия США начала расследование в отношении Facebook в связи с утечкой данных пользователей.

Суд немецкого города Ноймюнстер арестовал бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона , задержанного ранее на границе Дании и Германии. Теперь предстоит долгое изучение возможности его выдачи Испании, восхождение дела по судебным инстанциям на самый верх и какое-то решение о выдаче или отказе в выдаче. Нескоро.

, задержанного ранее на границе Дании и Германии. Теперь предстоит долгое изучение возможности его выдачи Испании, восхождение дела по судебным инстанциям на самый верх и какое-то решение о выдаче или отказе в выдаче. Нескоро. В Москве от сердечного приступа умер основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди .

. Сегодня карельский краевед Юрий Дмитриев выступит в суде с последним словом. Обвинение требует для него девяти лет колонии, хотя психиатрическая экспертиза установила, что он не педофил, а экспертиза найденных в его компьютере фотографий не обнаружила в них признаков порнографии.

Три ссылки начнем с тюрьмы:

Отрывок из книги Ольги Романовой “Русь сидящая” с картинками Олега Навального.

История. Продолжение сериала о российском Кавказе на Кольте – на этот раз рассказывается о наместничестве великого князя Михаила Николаевича (его сыновья родились на Кавказе, и их любимым занятием было составлять планы по отделению Кавказа от России). А если хотите про Россию – почитайте об истории петербургских ночлежек.

Наука и не очень. Corpus переиздал замечательную книгу физика Матвея Бронштейна “Солнечное вещество” об истории открытия гелия, вот глава из нее. Если вы не читали эту старинную книгу (ее автор – муж Лидии Корнеевны Чуковской, расстрелянный в 1938 году), то прочитайте и обязательно порекомендуйте детям. Не-очень-наука этика сделала подборку о войнах в цифровую эпоху. Тут можно почитать о том, чем оборачиваются нападения дронов, а тут посмотреть мнения о реальных угрозах кибервойны.

Искренне ваши,

Семь-сорок