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Общество

"Вы струсили"

Андрей Волна, врач травматолог-ортопед

Врач травматолог-ортопед Андрей Волна отказался от звания "Лауреат премии Кузбасса" и потребовал отставки губернатора Амана Тулеева, которого обвинил в трусости, считая, что его позиция и поведение в дни трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" "ничего, кроме презрения, не заслуживают".

"То, то случилось в последние дни, не поддается пониманию вообще. Вы струсили и не вышли к кузбассовцам. Ни к торговому центру. Ни на площадь. Вы даже не извинились перед ними. Вы обозвали граждан бузотерами. И, тем более, вы не подали в отставку, хотя, как бессменный руководитель области, несете полную политическую ответственность за произошедшее", – написал доктор Волна на своей странице в Фейсбуке, попросив аннулировать постановление администрации Кемеровской области от 2000-го года, выслал удостоверение и памятный знак в адрес администрации, а денежную часть премии пообещал вернуть в качестве благотворительного взноса одному из кемеровских детских реабилитационных центров.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что на вчерашнем митинге в центре Кемерова собрались люди, которые спекулируют "на горе людском", заявив, что это не родственники погибших, а "вся оппозиционная сила" (расшифровку этой беседы можно прочитать на сайте Кремля).

Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории

"Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории, – сказал он Путину. – Но когда я вам докладывал, я говорил, что 27 без вести. А потом как снежный ком все это стало накатываться. И после звонка, что погибла племянница, я уже все понял. Но повторно не стал вам звонить, потому что картина уже примерно представлялась. Остальное, вы совершенно правильно сказали, на ровном месте: разгильдяйство, халатность, попустительство. Все это видно".

Доктор Андрей Волна в интервью Радио Свобода подробно рассказал, почему принял решение отказаться от почетного звания и считает губернатора Кузбасса Амана Тулеева лично ответственным за случившуюся в городе трагедию.

– Я получил премию и звание "Лауреат премии Кузбасса" в 2000-м году. И вне всякого сомнения, я этим гордился, поскольку считал эту премию заслуженной. Мы со всей моей командой, со всем моим коллективом, сделали достаточно много, чтобы внедрить современные технологии в Кузбассе и за его пределами. Тем не менее, я вынужден пойти на этот шаг, потому что поведение областной администрации, я особо не вдаюсь в политические детали, – я знал давным-давно, что в Кемерово, по сути дела, электоральный султанат, как его называют политологи, и так далее, – но, тем не менее, вот эти последние дни... Это было, наверное, той каплей, которая переполнила чашу моего терпения и какой-то толерантности. Потому что, когда десятки погибших, на этот момент 64 официально, и большая часть из них дети, и ты не можешь сказать доброго слова, ты не можешь извиниться, как минимум, а по большому счету, еще раз подчеркну, Тулеев должен был бы подать в отставку, поскольку он несет политическую ответственность за все то, что происходило в Кузбассе, и когда ты ничего не делаешь, ты обвиняешь людей, родственников, знакомых... Это же относительно небольшой город – Кемерово, чуть меньше 500 тысяч человек, там если не напрямую, то через одного все друг друга знают. И когда эти люди выходят на площадь, ты не можешь к ним обратиться и сказать слова сочувствия, а ты извиняешься перед президентом за то, что нечто произошло на подконтрольной тебе территории, ну, это не лезет ни в какие ворота! Конечно, если бы у нас были выборы, а в любом обществе это единственный способ повлиять на власть, может быть, не единственный, но самый достойный, – это выборы. Но у нас выборы заменены неким электоральным процессом, и по сути дела, мы не имеем такой возможности влияния. А как я еще могу выразить свое отношение, как я могу если не повлиять на что-то, то привлечь внимание людей к тому, что это непорядок, это безнравственно, это плохой менеджмент, тут много категорий, которые относятся и к управлению, и, собственно, к нравственности? Вот именно так. Да, эта награда для меня была дорога, еще раз подчеркну, но тем не менее, я считаю, что другого выхода у меня нет. Я не хочу быть лауреатом премии Кузбасса, поскольку там произошли такие события, и администрация области ведет себя подобным образом.

– Поскольку вы выросли в Кемерове и долго там работали, у вас кто-то из знакомых был в ТЦ в момент трагедии?

– Напрямую нет, это не коснулось моих друзей, моих родственников.

– А вы сами давно в Кемерове были?

– Последний раз я был летом прошлого года.

– За то время, что вы живете в Москве, сам город и область, по вашим ощущениям, в какую сторону изменились?

Город стал выглядеть намного хуже

– Очень трудно делать какие-то выводы... Наверное, я ни в коей мере не претендую на какие-то глубокие выводы, но сам город стал выглядеть много хуже. С одной стороны, появились эти торговые центры, но они есть везде, а с другой стороны, обшарпанные дома в центре города, плохие дороги по сравнению с тем, что было раньше. Мне кажется, что какие-то проявления экономической деградации налицо.

– Из вашего поста следует, что Тулеев несет персональную ответственность за случившееся в торговом центре и должен был извиниться не перед президентом, а перед людьми.

– Да, однозначно!

– Как вообще власть должна была повести себя в такой ситуации?

Мы дошли до той точки, когда контакт общества, гражданина как такового с власть предержащими становится практически невозможен

– Вы знаете, это, наверное, не одно какое-то действие, а определенная четкая последовательность действий. И даже я не очень уверен, что, выйди Тулеев, была бы у него физическая возможность это сделать, то получилось бы, как это должно быть в нормальном обществе. Потому что контакт власти и граждан – это же не только и далеко не только прямой контакт, а это свободные СМИ, это возможность выразить свое мнение, принять участие в не фальсифицированных выборах и так далее. Я думаю, что вполне возможно, мы дошли до той точки, когда контакт общества, гражданина как такового с власть предержащими становится практически невозможен, то есть мы живем в разных ареалах обитания. Поэтому, да, если мы возьмем абстрактную ситуацию, что это цивилизованное общество, везде в мире бывают катастрофы, и мы видим, как уходят целые правительства в некоторых странах Европы, как подают в отставку чиновники, но это все равно часть системы. Когда нет такой системы, надо было выходить и просить прощения, мне кажется так. Потому что Тулеев без малого у власти в разных ипостасях с начала 90-х годов. Там Исполком был, Совет народных депутатов, как это называлось тогда, областная администрация. Люди ждали его, они больше там никого не видят, никого не знают.

Тулеев долгие годы считался "народным губернатором"
Тулеев долгие годы считался "народным губернатором"

Мэр города – относительно новый человек. Они голосовали за Тулеева. Понятно, что 96 процентов не бывает чисто математически, но он пользовался большой поддержкой.

– Мы говорим о власти региона, но у нас и Путин сколько лет у власти, и значит ли это, что и его персональная ответственность должна быть за систему, которая у нас в стране существует?

– В любом случае чем больше власть зиждется на указаниях и прямых директивах одного человека, а не на построении институтов и делегировании полномочий, тем больше и спрос с этого конкретного человека, - говорит доктор Волна.

Андрей Волна окончил интернатуру Кемеровского государственного медицинского института по специальности "общая хирургия" с уклоном в травматологию и ортопедию в 1986 году, в 1991 году прошел специализацию по травме груди в Санкт-Петербургском НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе и в течение пяти лет возглавлял клиническое отделение травматологии в ГКБ N3 в Кемерово, расширив его с 70 до 100 коек. С 1997 по 2003 год Волна совмещал работу оперирующего ортопеда и заместителя главврача горбольницы, внедряя современные технологии лечения переломов и ортопедических заболеваний. Это операции по эндопротезированию крупных суставов, интрамедуллярному остеосинтезу длинных костей с блокированием, остеосинтезу блокированными пластинами и другие вмешательства. Врачебную и управленческую карьеру он продолжил в московской ГКБ N67, где с 2003 года возглавлял травматологическую, ортопедическую и нейрохирургическую службы. В 2007 году стал ассистентом кафедры травматологии и ортопедии РУДН, в 2011 году возглавил травматологическую и ортопедическую службы многопрофильной клиники "К+31", сейчас замглавврача в строящейся "Ильинской больнице".

Между тем, губернатор Аман Тулеев в среду 28 марта записал десятиминутное обращение к жителям области, в котором сообщил, что за каждого погибшего будет выплачено 5 млн рублей (1 млн от областного правительства, 1 млн от правительства РФ и 3 млн от предприятий области), а банки спишут с погибших выданные им ранее кредиты. Тулеев заявил, что с сегодняшнего дня начинается прием семей, где есть погибшие и "начинаем им помогать".

Слов о личной ответственности губернатора в этой трагедии и извинений за случившееся в этой записи не прозвучало.

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