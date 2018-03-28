Врач травматолог-ортопед Андрей Волна отказался от звания "Лауреат премии Кузбасса" и потребовал отставки губернатора Амана Тулеева, которого обвинил в трусости, считая, что его позиция и поведение в дни трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" "ничего, кроме презрения, не заслуживают".

"То, то случилось в последние дни, не поддается пониманию вообще. Вы струсили и не вышли к кузбассовцам. Ни к торговому центру. Ни на площадь. Вы даже не извинились перед ними. Вы обозвали граждан бузотерами. И, тем более, вы не подали в отставку, хотя, как бессменный руководитель области, несете полную политическую ответственность за произошедшее", – написал доктор Волна на своей странице в Фейсбуке, попросив аннулировать постановление администрации Кемеровской области от 2000-го года, выслал удостоверение и памятный знак в адрес администрации, а денежную часть премии пообещал вернуть в качестве благотворительного взноса одному из кемеровских детских реабилитационных центров.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что на вчерашнем митинге в центре Кемерова собрались люди, которые спекулируют "на горе людском", заявив, что это не родственники погибших, а "вся оппозиционная сила" (расшифровку этой беседы можно прочитать на сайте Кремля).

Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории

"Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории, – сказал он Путину. – Но когда я вам докладывал, я говорил, что 27 без вести. А потом как снежный ком все это стало накатываться. И после звонка, что погибла племянница, я уже все понял. Но повторно не стал вам звонить, потому что картина уже примерно представлялась. Остальное, вы совершенно правильно сказали, на ровном месте: разгильдяйство, халатность, попустительство. Все это видно".

Доктор Андрей Волна в интервью Радио Свобода подробно рассказал, почему принял решение отказаться от почетного звания и считает губернатора Кузбасса Амана Тулеева лично ответственным за случившуюся в городе трагедию.

– Я получил премию и звание "Лауреат премии Кузбасса" в 2000-м году. И вне всякого сомнения, я этим гордился, поскольку считал эту премию заслуженной. Мы со всей моей командой, со всем моим коллективом, сделали достаточно много, чтобы внедрить современные технологии в Кузбассе и за его пределами. Тем не менее, я вынужден пойти на этот шаг, потому что поведение областной администрации, я особо не вдаюсь в политические детали, – я знал давным-давно, что в Кемерово, по сути дела, электоральный султанат, как его называют политологи, и так далее, – но, тем не менее, вот эти последние дни... Это было, наверное, той каплей, которая переполнила чашу моего терпения и какой-то толерантности. Потому что, когда десятки погибших, на этот момент 64 официально, и большая часть из них дети, и ты не можешь сказать доброго слова, ты не можешь извиниться, как минимум, а по большому счету, еще раз подчеркну, Тулеев должен был бы подать в отставку, поскольку он несет политическую ответственность за все то, что происходило в Кузбассе, и когда ты ничего не делаешь, ты обвиняешь людей, родственников, знакомых... Это же относительно небольшой город – Кемерово, чуть меньше 500 тысяч человек, там если не напрямую, то через одного все друг друга знают. И когда эти люди выходят на площадь, ты не можешь к ним обратиться и сказать слова сочувствия, а ты извиняешься перед президентом за то, что нечто произошло на подконтрольной тебе территории, ну, это не лезет ни в какие ворота! Конечно, если бы у нас были выборы, а в любом обществе это единственный способ повлиять на власть, может быть, не единственный, но самый достойный, – это выборы. Но у нас выборы заменены неким электоральным процессом, и по сути дела, мы не имеем такой возможности влияния. А как я еще могу выразить свое отношение, как я могу если не повлиять на что-то, то привлечь внимание людей к тому, что это непорядок, это безнравственно, это плохой менеджмент, тут много категорий, которые относятся и к управлению, и, собственно, к нравственности? Вот именно так. Да, эта награда для меня была дорога, еще раз подчеркну, но тем не менее, я считаю, что другого выхода у меня нет. Я не хочу быть лауреатом премии Кузбасса, поскольку там произошли такие события, и администрация области ведет себя подобным образом.

– Поскольку вы выросли в Кемерове и долго там работали, у вас кто-то из знакомых был в ТЦ в момент трагедии?

– Напрямую нет, это не коснулось моих друзей, моих родственников.

​– А вы сами давно в Кемерове были?

– Последний раз я был летом прошлого года.

– За то время, что вы живете в Москве, сам город и область, по вашим ощущениям, в какую сторону изменились?

Город стал выглядеть намного хуже

– Очень трудно делать какие-то выводы... Наверное, я ни в коей мере не претендую на какие-то глубокие выводы, но сам город стал выглядеть много хуже. С одной стороны, появились эти торговые центры, но они есть везде, а с другой стороны, обшарпанные дома в центре города, плохие дороги по сравнению с тем, что было раньше. Мне кажется, что какие-то проявления экономической деградации налицо.

– Из вашего поста следует, что Тулеев несет персональную ответственность за случившееся в торговом центре и должен был извиниться не перед президентом, а перед людьми.

– Да, однозначно!

– Как вообще власть должна была повести себя в такой ситуации?

Мы дошли до той точки, когда контакт общества, гражданина как такового с власть предержащими становится практически невозможен

– Вы знаете, это, наверное, не одно какое-то действие, а определенная четкая последовательность действий. И даже я не очень уверен, что, выйди Тулеев, была бы у него физическая возможность это сделать, то получилось бы, как это должно быть в нормальном обществе. Потому что контакт власти и граждан – это же не только и далеко не только прямой контакт, а это свободные СМИ, это возможность выразить свое мнение, принять участие в не фальсифицированных выборах и так далее. Я думаю, что вполне возможно, мы дошли до той точки, когда контакт общества, гражданина как такового с власть предержащими становится практически невозможен, то есть мы живем в разных ареалах обитания. Поэтому, да, если мы возьмем абстрактную ситуацию, что это цивилизованное общество, везде в мире бывают катастрофы, и мы видим, как уходят целые правительства в некоторых странах Европы, как подают в отставку чиновники, но это все равно часть системы. Когда нет такой системы, надо было выходить и просить прощения, мне кажется так. Потому что Тулеев без малого у власти в разных ипостасях с начала 90-х годов. Там Исполком был, Совет народных депутатов, как это называлось тогда, областная администрация. Люди ждали его, они больше там никого не видят, никого не знают.

Мэр города – относительно новый человек. Они голосовали за Тулеева. Понятно, что 96 процентов не бывает чисто математически, но он пользовался большой поддержкой.

– Мы говорим о власти региона, но у нас и Путин сколько лет у власти, и значит ли это, что и его персональная ответственность должна быть за систему, которая у нас в стране существует?

– В любом случае чем больше власть зиждется на указаниях и прямых директивах одного человека, а не на построении институтов и делегировании полномочий, тем больше и спрос с этого конкретного человека, - говорит доктор Волна.

Андрей Волна окончил интернатуру Кемеровского государственного медицинского института по специальности "общая хирургия" с уклоном в травматологию и ортопедию в 1986 году, в 1991 году прошел специализацию по травме груди в Санкт-Петербургском НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе и в течение пяти лет возглавлял клиническое отделение травматологии в ГКБ N3 в Кемерово, расширив его с 70 до 100 коек. С 1997 по 2003 год Волна совмещал работу оперирующего ортопеда и заместителя главврача горбольницы, внедряя современные технологии лечения переломов и ортопедических заболеваний. Это операции по эндопротезированию крупных суставов, интрамедуллярному остеосинтезу длинных костей с блокированием, остеосинтезу блокированными пластинами и другие вмешательства. Врачебную и управленческую карьеру он продолжил в московской ГКБ N67, где с 2003 года возглавлял травматологическую, ортопедическую и нейрохирургическую службы. В 2007 году стал ассистентом кафедры травматологии и ортопедии РУДН, в 2011 году возглавил травматологическую и ортопедическую службы многопрофильной клиники "К+31", сейчас замглавврача в строящейся "Ильинской больнице".

Между тем, губернатор Аман Тулеев в среду 28 марта записал десятиминутное обращение к жителям области, в котором сообщил, что за каждого погибшего будет выплачено 5 млн рублей (1 млн от областного правительства, 1 млн от правительства РФ и 3 млн от предприятий области), а банки спишут с погибших выданные им ранее кредиты. Тулеев заявил, что с сегодняшнего дня начинается прием семей, где есть погибшие и "начинаем им помогать".

Слов о личной ответственности губернатора в этой трагедии и извинений за случившееся в этой записи не прозвучало.