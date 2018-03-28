Кириенко рассказал, что в Кемерове применили "технологию провокаций"

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко заявил, что в Кемерове после трагедии использовались "отработанные технологии провокаций". Об этом чиновник заявил на ежегодной конференции Фонда развития гражданского общества, сообщает РБК.

Говоря о гибели людей в торговом центре в Кемерове, Кириенко заявил, что подобные трагедии и дальше будут использоваться для провокаций. Чиновник считает, что из этого предстоит сделать большое количество выводов.

Пожар в кемеровском супермаркете "Зимняя вишня" начался 25 марта. Сообщалось, что из-за действий охраны и несработавшей пожарной сигнализации люди оказались заблокированы в кинозалах и других помещениях. Среди погибших много детей.

27 марта несколько сотен жителей Кемерова собрались на стихийный митинг у здания областной администрации. Они потребовали от властей рассказать правду о пожаре. Участники митинга также высказали недовольство работой спасателей и настаивали на проведении честного и тщательного расследования трагедии. Люди кричали: "Правду!", "В отставку губернатора!" и "Путина". Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на акции не появился.