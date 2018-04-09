СМИ: британцы перехватили переписку россиян по поводу Скрипаля

В Москву было отправлено электронное сообщение в тот день, когда бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим газом в Солсбери. Как пишет газета "Дейли экспресс", сообщение включало фразу "посылка доставлена".

Таблоид ссылается на свои источники. Подтверждений этих сведений от официальных лиц или в других СМИ – нет.

Как утверждает газета, сообщения были перехвачены находящимся на Кипре центром разведки и перехвата британских военно-воздушных сил: аналитик центра обратил внимание на эти сообщения после отравления Скрипаля.

В день отравления, 4 марта, одно сообщение было отправлено из Дамаска в Сирии "чиновнику" в Москве и включало фразу "посылка доставлена", а также сообщение, что два человека "успешно ушли". Это побудило молодого лейтенанта ВВС вспомнить еще одно сообщение, которое было перехвачено днем ранее. Перехват автоматически передавался в штаб-квартиру спецслужбы Великобритании GCHQ в Челтнем, ответственную за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации органов правительства и армии.

Эти и более ранние перехваты составляют ключевую часть разведывательных данных Великобритании против России в связи с отравлением Скрипаля и его дочери, сообщили источники газеты.

Центр правительственной связи находится в ведении министра иностранных дел Великобритании, но формально не является частью Форин-офиса. Большинство персонала базируется в штаб-квартире в Челтнеме.

Других подтверждений этой информации из независимых источников не поступало. Газета "Дейли экспресс" имеет в Великобритании репутацию бульварного издания.